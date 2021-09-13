В Эстонии сейчас 28 000 иностранных работников, подавляющее большинство из Украины

"По состоянию на 1 сентября разрешения на краткосрочную работу выданы 19 242 иностранцам", — сообщила ERR советник-эксперт Департамента полиции и погранохраны (PPA) Лийз Валк.

"Однако у нас есть определенные сектора, освобожденные от миграционной квоты, например в сфере инфотехнологий можно работать таким образом, чтобы миграционная квота не препятствовала. Заметно, что число ходатайств в этой сфере с годами увеличивалось", — пояснила Валк.

Согласно эстонскому законодательству, в страну можно приехать с целью работы на более длительный или короткий период на основании либо вида на жительство, либо регистрации краткосрочной работы. Разрешение на работу необходимо для жителей стран, не входящих в Евросоюз.