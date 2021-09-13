Легенда 8:1. 40 лет назад сборная СССР по хоккею одержала свою величайшую победу

Поклонники фильма "Легенда №17" считают величайшей победой советского хоккея 7:3 в первом матче Суперсерии 1972 года. Тот результат действительно стал неожиданностью для всех зрителей, но справедливости ради, саму суперсерию — и об этом не любят говорить на территории бывшего СССР — "Красная машина" проиграла. А вот 9 лет спустя выиграла турнир, на котором играли лучшие хоккеисты планеты, а в финале за два периода уничтожила Гретцки и компанию.

Все турниры, куда не пускали игроков НХЛ, в Канаде считали ненастоящими. Канадцы даже бойкотировли ряд чемпионатов мира в 70-е годы и целых две Олимпиады, а в 1976-м запустили новый турнир Кубок Канады. в формате ”лучшие против лучших”, после того как тогдашний президент ИИХФ Гюнтер Сабецки присвоил ему официальный статус Канада вернулась на чемпионаты мира — уже с игроками НХЛ.

Правда, при организации турнира в 1981-м возникли трудности, пишет Sports.ru — изначально его хотели провести в 1980-м (чтобы раз в четыре года, как Олимпиада), но СССР ввел войска в Афганистан, что осложнило политическую обстановку. Собственно, из-за этого в списке принимающих городов не оказалось Торонто — владелец ”Мэйпл Лифс” Гарольд Баллард отказался пускать ”fucking Russians” на свою арену.

Игры проходили с 1 по 13 сентября по очень простой схеме: 6 сборных играли друг с другом на предварительном этапе в разных городах, 4 лучших проходили в полуфинал. Матчи плей-офф играли до одной победы — канадцы по итогам группового этапа попали на США, а сборная СССР — на Чехословакию. За победу на предварительном этапе давали 2 очка, за ничью — 1.

Тихонов привез на турнир обновленную сборную — с Третьяком, но без Харламова

Это было время масштабной смены поколений в сборной СССР. За полтора года до Кубка Канады-81 случилось ”Чудо на льду”, и на турнир Тихонов ехал без целого ряда легенд.