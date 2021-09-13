Навальный рассказал, что его встречи с адвокатом "нарушают распорядок дня"

"Это у вас — слабаков, живущих в комфорте, — блокируют сайты в интернете. А у нас — в суровом мире шапок-ушанок и селедки в железных мисках — блокируют прямо людей. Чтобы они ничего не написали на сайты в интернете — пишет Алексей. — Страх Кремля перед ”Умным голосованием” так велик, что в блокировку поставили меня. Теперь, когда ко мне приходит адвокат, его пускают, но вскоре в комнату, где мы разговариваем через стекло, приходит сотрудник колонии и сообщает, что встреча с адвокатом ”нарушает распорядок дня”, и он ее прерывает. Меня уводят обратно в барак".