Через тернии к лифтам: как облегчить жизнь обитателей старых пятиэтажных домов

В принципе, лифты в пятиэтажках советского времени можно было проектировать и раньше. Есть же у нас в Таллинне дома, построенные в 1960-1970-х годах, имеющие пять этажей, но оснащенные лифтом. Хотя это скорее исключение из правил, возводились такие здания по спецпроектам, потому что строительные стандарты того времени подобной роскоши не предполагали. Современные же технологии позволяют недочеты исправить.

Спасибо за установку лифта сказали бы и велосипедисты, и работники скорой помощи, которым приходится носить больных по лестнице, не говоря уже о людях с ограниченными возможностями. В общем, типичная ситуация ”Win-Win”, где трудно представить проигравших и недовольных.

Да и бездетным здоровым людям в расцвете сил порой приходится затаскивать на третий-четвертый-пятый этажи что-то тяжелое вроде купленной новой стиральной машины. Ведь насколько же удобнее было бы сделать это на лифте!

В подведомственном мне доме таких ”моих бабушек” был уже целый воз и маленькая тележка. Причем дело вовсе не в старости. Те же молодые семьи, у которых рано или поздно появляются дети, становятся такими же заложниками старых строительных стандартов. Нередко мама с маленьким ребенком, пока муж на работе, может ”гулять” с малышом исключительно на балконе, потому что спуститься самостоятельно вниз с коляской — то еще испытание. А потом еще и назад ее затащить попробуй, когда на руках младенец.

Впервые я задумалась об этом еще в 2006 году, когда стала председателем квартирного товарищества. Раньше перед глазами был лишь пример моей бабушки. Имея проблемы с суставами, она реально мучилась, спускаясь и поднимаясь на четвертый этаж. Необходимость отправиться к врачу или сходить в магазин оборачивалась пыткой. Об обычной прогулке, чтоб подышать свежим воздухом, и говорить не приходилось.

Уверена, что эта мысль ежедневно приходит в голову десяткам тысяч таллиннцев, проживающим в пятиэтажках старой постройки на этажах выше второго: почему в доме нет лифта и можно ли это исправить? Прежние стандарты не предполагали наличие оного в подобных строениях, но современные решения позволяют устранить этот недостаток и облегчить жизнь многим. И последние новости дают надежду, что речь идет о не таком уж далеком будущем.

Пионерами в деле изучения этой тематики в столице стали члены районного совета Мустамяэ. Но проблема актуальна и для других спальных районов, а предлагаемые решения точно так же подойдут Ыйсмяэ, Ласнамяэ или моему родному Пыхья-Таллинну. Да и в других городах наблюдаются аналогичные сложности.

Технологически имеется даже несколько вариантов решения. Например, шахта лифта устанавливается в доме вместо лестничных клеток, а сама лестница строится снаружи здания. Другое решение — лифт устанавливают на фасаде здания.

Минус первого — дороговизна. По имеющимся у меня данным, это обойдется порядка 70 тысяч евро. Второй вариант в полтора раза дешевле, но тут другой нюанс: остановки лифта пришлось бы делать на промежуточных этажах, то есть до квартиры жильцам пришлось бы проходить еще пол-этажа по лестнице. Впрочем, это все равно куда удобнее, чем сегодняшние реалии, когда пешком приходится идти куда больше.

Откуда взять деньги?

Понятно, что на первый план выходит финансовая составляющая. Потому что если взять стандартный подъезд пятиэтажки с 15 или 20 квартирами, то обременять людей кредитами по две тысячи евро и больше на каждую квартиру — слишком негуманно. Конечно, наличие лифта в доме повысит рыночную стоимость недвижимости, но далеко не всех прельстит такая перспектива.

Есть фонд Kredex. Сегодня он поддерживает обновление имеющихся лифтов в случае, если проводится капитальный ремонт многоквартирного дома. В Таллинне финансирование может составить 30% от объема работ. Правда, в условиях ничего не говорится про установку новых лифтов, но было бы разумно, если бы и тут Kredex мог подставить плечо.

Еще один вариант — столичная программа ”Дворы в порядок”. Квартирные товарищества могут ходатайствовать о пособии на сумму до 20 000 евро, которые можно использовать и для установки лифта.

На государственном уровне специальной программы поддержки для решения этой проблемы нет. Но кажется, что только пока, поскольку дело уже сдвинулось с мертвой точки.

Лифт в конце туннеля

Этим летом члены районного совета Мустамяэ обратились в Министерство экономики и коммуникаций с просьбой профинансировать пилотный проект по установке лифтов в пятиэтажных домах. На этой неделе пришел ответ от министра экономики и инфраструктуры Таави Ааса. Он согласен с необходимостью такого проекта, что, безусловно, является хорошей новостью и обнадеживающим знаком.

Все это, кстати, согласуется и с ранее проделанной работой. Еще в 2019 году по указу правительства была создана рабочая группа, которая должна была выявить проблемы с проходимостью, в числе прочего и в жилых домах. В предварительном отчете группы одним из пунктов как раз таки была разработка решения для установки лифтов.

В общем, есть серьезные основания полагать, что уже в ближайшем будущем правительство выделит из своего резервного фонда средства на проведение пилотного проекта. И в случае удачного эксперимента и его распространения на всю страну десятки тысяч жителей Эстонии получат то, о чем давно мечтали.