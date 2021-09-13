Керсти Кальюлайд: для многих способных людей зарплата члена Рийгикогу непривлекательна

Где всё-таки заканчивается свобода человека распоряжаться своим телом и выбирать, проходить вакцинацию или нет? Где начинается право другого человека, например, ребёнка, идти в школу со знанием, что его окружают там взрослые, которые уважают его право на жизнь и здоровье настолько, что сделали себе прививку от болезни, вызываемой коронавирусом? Зная, что хотя и не всё зависит от нас, вакцинированные всё-таки заражают меньше, может ли пациент испытывать уверенность, что его положение не усугубит подхваченная в больнице инфекция?

Есть и другие, не связанные с пандемией сферы, где мне очень не хватает ведущей роли Рийгикогу в достижении национального согласия. Например, касающаяся молодых людей, которые не работают и не учатся, поправка 2018 года к Закону о социальном попечении. Она дала государству право собирать информацию о таких молодых людях из национальных баз данных, делать на основании её выводы и оказывать поддержку и помощь молодым людям в их продвижении по жизни — такая проактивная деятельность, выходящая за рамки нашего первоначального соглашения об электронном государстве. Тогда мы пообещали людям, что они должны сказать что-то о государстве о себе только один раз, и потом уже государство будет располагать необходимой информацией. Будет располагать ею, но не будет её накапливать и использовать для лучшего понимания человека и тем более для прогнозирования его жизненного пути. Говорилось также, что информацию не будут использовать без ведома самого человека. Но в отношении этой группы молодёжи государство на самом деле поступает именно так.