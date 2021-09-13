Сборная Аргентины: никакого давления за результат!
Как идет подготовка?
Наверное, как и у всех остальных команд, с большим количеством сложностей и изменений в расписаниях. Нам пришлось сократить тренировки из-за положительного теста у члена нашей делегации, и начать все заново. Мы планировали приехать в Испанию на пять дней позже, но из-за обязательного карантина нам пришлось изолироваться в Пуэртольяно, тренируясь в непосредственной близости от отеля. Но мы не останавливались, выкладываясь на тренировках по максимуму. У нас также было много потерь из-за травм, мы сыграли первые товарищеские матчи в усеченном составе, и вдобавок это были подряд две игры, одна за другой. Но мы продолжали готовиться. Сейчас, к счастью, травмированные вернулись в строй.
Вам не хватало игроков, но вы произвели очень хорошее впечатление.
Если есть что-то, что характеризует эту команду и южноамериканских игроков, так это то, что, когда у нас наступает трудный момент, мы максимально сплачиваемся как команда и преодолеваем трудности, играя за себя и за выбывших партнеров. Еще до матчей мы знали, что нас будет немного, и подходили к ним с таким же максимальным настроем, зная, что оправдания неуместны. Имидж Аргентины всегда будет таким: мы можем играть лучше или хуже, но мы всегда будем конкурентоспособными, и все это знают.
В каком состоянии Аргентина подходит к этому чемпионату мира?
Очевидно, что мы должны думать в первую очередь о себе, своем стиле, умении терпеть, своей конкурентоспособности и независимо от того, кто находится перед нами, мы должны играть по-своему.
В Литве вы будете стремиться защитить титул чемпионов?
Конечно. Многие уже считают нас фаворитами после товарищеских матчей и победы в квалификации, где мы обыграли Бразилию. Но мы, как всегда, идем шаг за шагом. Мы не думаем о четвертьфинале, одной восьмой или чем-то подобном, только о групповом этапе. И мы действительно чувствуем, что несем огромную ответственность за этот вид спорта, за нашу страну и за нашу молодежь, которая продолжает делать ставку на эту дисциплину в Аргентине, которая получила известность и профессионализм после чемпионата мира в Колумбии.
Именно по этой причине не давит ли на вас приезд на мундиаль в качестве фаворитов и действующих чемпионов мира и Южной Америки?
Думаю, что нет. У нас есть характер. Мы знаем свои слабые и сильные стороны. В первую очередь каждый из нас верит в свою работу, в себя, в свою роль в команде. Все это снимает с нас давление. Намного легче, когда у вас есть ясность и вы знаете, к чему стремитесь. Мы всегда предпочитаем доверять тренерскому штабу, товарищам по команде и всем людям, которые вас поддерживают. Поэтому, когда вы находитесь на площадке, давление становится меньшим.
Вы говорите, что думаете только о групповом этапе. В вашей группе: Иран, США и Сербия...
Все считают эту группу группой смерти. Иран уже показал, что он один из сильнейших, заняв третье место на последнем чемпионате мира. Сербия – это сборная российского типа, они физически сильны и организованы. Возможно, Соединенные Штаты стоят на ступеньку ниже. Но мы должны победить всех троих. Мы должны идти игра за игрой, и знаем, что будет сложно.