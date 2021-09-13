Сборная аргентины: никакого давления за результат!

Как идет подготовка?

Наверное, как и у всех остальных команд, с большим количеством сложностей и изменений в расписаниях. Нам пришлось сократить тренировки из-за положительного теста у члена нашей делегации, и начать все заново. Мы планировали приехать в Испанию на пять дней позже, но из-за обязательного карантина нам пришлось изолироваться в Пуэртольяно, тренируясь в непосредственной близости от отеля. Но мы не останавливались, выкладываясь на тренировках по максимуму. У нас также было много потерь из-за травм, мы сыграли первые товарищеские матчи в усеченном составе, и вдобавок это были подряд две игры, одна за другой. Но мы продолжали готовиться. Сейчас, к счастью, травмированные вернулись в строй.

Вам не хватало игроков, но вы произвели очень хорошее впечатление.

Если есть что-то, что характеризует эту команду и южноамериканских игроков, так это то, что, когда у нас наступает трудный момент, мы максимально сплачиваемся как команда и преодолеваем трудности, играя за себя и за выбывших партнеров. Еще до матчей мы знали, что нас будет немного, и подходили к ним с таким же максимальным настроем, зная, что оправдания неуместны. Имидж Аргентины всегда будет таким: мы можем играть лучше или хуже, но мы всегда будем конкурентоспособными, и все это знают.

В каком состоянии Аргентина подходит к этому чемпионату мира?

Очевидно, что мы должны думать в первую очередь о себе, своем стиле, умении терпеть, своей конкурентоспособности и независимо от того, кто находится перед нами, мы должны играть по-своему.

В Литве вы будете стремиться защитить титул чемпионов?