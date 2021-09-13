Кая Каллас предлагает снять ограничения на Хийумаа

”В Эстонии есть один уезд, жители которого были особенно прилежны по части вакцинации, и этот уезд — Хийумаа. Здесь уже вакцинировано 73,3% взрослого населения, а среди групп риска этот процент и того выше. Например, среди людей старше 60 лет вакцинировано целых 86,4%”, — отметила Каллас. Она сказала, что такие высокие показатели могли бы позволить местным жителям вздохнуть немного более свободно.