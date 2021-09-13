13.09.2021, 16:11
Кая Каллас предлагает снять ограничения на Хийумаа(10)
Foto: Henri-Kristian Kirsip
Премьер-министр Кая Каллас написала в социальных сетях, что на Хийумаа можно было бы снять ограничения.
”В Эстонии есть один уезд, жители которого были особенно прилежны по части вакцинации, и этот уезд — Хийумаа. Здесь уже вакцинировано 73,3% взрослого населения, а среди групп риска этот процент и того выше. Например, среди людей старше 60 лет вакцинировано целых 86,4%”, — отметила Каллас. Она сказала, что такие высокие показатели могли бы позволить местным жителям вздохнуть немного более свободно.
Каллас сообщила, что представила соответствующее предложение и научному совету. Если при упразднении ограничений на Хийумаа не возникнет новых очагов, то можно будет рассмотреть такой подход и для других уездов.
Научный совет рассмотрит данный вопрос в ближайшее время.