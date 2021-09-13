Канцлер права: пандемия привела к тому, что мы все воюем друг с другом

”Никто не имеет права выстраивать других людей в ряд в соответствии с ценностями, которых они придерживаются, считать себя лучше и достойнее, — написала Мадизе. — Те самые люди, которые раньше унижали и укоряли сограждан, которые опасались массовой иммиграции, готовы выгнать из школы многодетную мать, у которой нет денег на тест на коронавирус и которая еще не вакцинировалась”.

Канцлер считает, что в сложившейся ситуации виноваты обе стороны: ”Выходит, что из-за страха говорят и делают плохое обе стороны. Грустно, но в то же время по-человечески понятно”

”Пандемия привела к тому, что мы все будто воюем друг с другом, и не только в спорах об ограничениях. Враг — если он вообще есть — это коронавирус. Скорее, речь идет об очередном опасном природном явлении, как клещ, грипп или шторм. Жизнь продолжается. Выигрывает тот, кто лучше всего приспособится”, — пишет Мадизе.