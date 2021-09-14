В Англии начались испытания революционного теста. Он должен определять рак до первых симптомов

В исследовании, которое продлится два года, примут участие 140 тысяч добровольцев в возрасте от 50 до 77 лет.

У них возьмут анализы крови, затем пригласят сдать повторные анализы через год и через два года. Тест будет применен только к половине из изначально собранных проб крови - вторая половина составит контрольную группу для проверки эффективности теста.

"Тест может совершить революцию в диагностике рака, - заявил руководитель программы, профессор онкологии Королевского колледжа в Лондон профессор Питер Сасиени. - Мы приступаем к работе с воодушевлением".

Если рак удается выявить на ранней стадии, это резко увеличивает шансы на излечение опухоли.

В настоящее время рак диагностируют путем сдачи частицы ткани на биохимическое исследование (биопсию), чего без симптомов никто не делает. Во-первых, в ряде случаев это сложная процедура, особенно применительно к раку легких, мочевого пузыря и простаты, а во-вторых неизвестно, где искать.

Новый метод основан на выявлении ранних изменений в структуре ДНК кровяных клеток. Он создан биотехнологическим стартапом Grail ("Грааль"), основанным в 2015 году в Сан-Франциско специально для разработки способов ранней диагностики рака. Недавно его купила за 1,7 млрд долларов американская фармацевтическая компания Illumina Inc.

Сам тест известен как Galleri. В США он предлагается для пациентов с повышенным риском раковых заболеваний, в частности для тех, кто старше 50 лет. Федеральное управление пищевых продуктов и лекарственных средств его еще не сертифицировало, так что большинство страховых компаний его стоимость не покрывают.