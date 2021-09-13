Во вторник в Эстонию должны прибыть 2400 доз вакцины Janssen

Согласно текущим планам, во вторник, 14 сентября, в Эстонию должны прибыть 2400 доз вакцины Janssen — в позапрошлую пятницу появилась надежда на поставку 13 000 доз вакцины, но они так и не поступили.

"Эстония объявила на европейском уровне, что мы ждем прибытия вакцины Janssen как можно скорее. Мы также объявили о нашей заинтересованности в увеличении поставок вакцины за счет государств, которые приостановили поставки препарата Janssen", — пояснила Лаарманн.

По ее словам, причины, приведенные производителем, связаны с проблемами производства и доставки, однако подробной информации предоставлено не было.

"Кроме того, мы сообщили, что если кто-либо может временно предоставить Эстонии дозы Janssen из запасов, которые уже поступили в их страну, то мы в этом очень заинтересованы. В настоящее время ведутся переговоры. Если мы достигнем конкретных договоренностей, то обязательно об этом сообщим", — отметила Лаарманн.