Красный ковер в Таллинне: топ-6 недостатков новых "велодорожек"

Жители Таллинна не могли пропустить появление красных велодорожек в центре столицы. Город решил не беспокоить автомобилистов и покрасил широкие тротуары в красный цвет. Теперь там могут ездить на велосипедах и электросамокатах. На некоторых участках велосипедистам выделили место прямо на проезжей части, никак не огородив его от машин (например, недавно возле площади Вабадузе на такой дороге сбили велосипедиста). RusDelfi отметил несколько пунктов, почему идею реализовать не получилось.

Само решение

Теперь улицы города похожи на красную дорожку Каннского фестиваля. Обилие ярко-красного бросается в глаза, что делает городскую среду менее привлекательной. В развитых странах научились выделять велодорожки самыми разными способами: другим дорожным материалом, бордюрами, тонкой красной полосой, тускло-бордовым цветом. В Таллинне же вместо перепланировки решили забрать часть дороги у пешеходов, наградив их красным ковром из краски. Правда, как чиновники обещают, — это временное решение.