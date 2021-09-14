Правда ли, что в Ватикане приняли поправки к Библии, исключающие греховность гомосексуальных отношений?
Информация появилась на израильском русскоязычном портале MigNews, на сайте литовского издания Obzor.lt, а также на православных порталах и в социальных сетях. В материалах СМИ говорилось, что ”соответствующий проект был разработан ещё в 2019 году под давлением ЛГБТ-сообщества, но принять его удалось только сейчас”, а также приводился комментарий представителя папской комиссии по совершенствованию главного христианского документа Анри Кастельо: ”Настоящие поправки фактически выводят представителей ЛГБТ-сообщества из-под действия Божьей кары за отсутствием состава греха”.
Для начала стоит отметить, что Библия в христианстве — это собрание текстов, составляющих Священное писание. Она состоит из текстов Ветхого и Нового Завета и повествует об истории, начиная с сотворения мира и заканчивая Откровением Иоанна Богослова (Апокалипсисом). При этом текст Библии действительно менялся на протяжении лет, однако не за счёт ”поправок”, а за счёт включения или исключения из неё дополнительных текстов. Например, католическая церковь в 1546 году на Тридентском соборе включила в канонический состав Библии так называемые второканонические книги: Книгу Товита, Книгу Иудифи, Книгу премудрости Соломона, Книгу премудрости Иисуса, сына Сирахова, Книгу пророка Варуха с Посланием Иеремии, Первую книгу Маккавейскую и Вторую книгу Маккавейскую. А в 1896 году православная церковь исключила Книгу пророка Варуха и Послание Иеремии из канонического текста Библии. Информация появилась на израильском русскоязычном портале MigNews, на сайте литовского издания Obzor.lt, а также на православных порталах и в социальных сетях. В материалах СМИ говорилось, что ”соответствующий проект был разработан ещё в 2019 году под давлением ЛГБТ-сообщества, но принять его удалось только сейчас”, а также приводился комментарий представителя папской комиссии по совершенствованию главного христианского документа Анри Кастельо: ”Настоящие поправки фактически выводят представителей ЛГБТ-сообщества из-под действия Божьей кары за отсутствием состава греха”.
В новости также было сказано, что поправки были приняты в третьем чтении. Действительно, в российской законодательной системе для принятия закона необходимо три чтения в Государственной думе, принятие Советом Федерации, а затем подпись президента. Однако значимые церковные решения принимаются на вселенских соборах — собраниях епископата, в результате которых выносятся решения доктринального (догматического), церковно-политического и судебно-дисциплинарного характеров. При этом, по православной версии, таких соборов случилось всего семь (до разделения церкви на западную католическую и восточную православную), а по католической — ещё более 20. В условиях разделения церквей проведение собора, соответствующего всем канонам, невозможно. В католичестве также существует положение, согласно которому, благодаря папской непогрешимости, произнесённое понтификом с кафедры считается общецерковным законом. Однако таким правом воспользовался лишь Пий XII, провозгласивший с кафедры догмат о вознесении Пресвятой Девы Марии, позднее подтверждённый на II Ватиканском соборе. Таким образом, принятие значительных решений в Ватикане могло быть осуществлено лишь двумя путями: созывом вселенского собора и вынесением его решения или провозглашением утверждения понтификом с кафедры, а никак не ”третьим чтением”.
Уже такие грубые фактические ошибки дают основания сомневаться в правдивости новости. На официальном сайте Ватикана при поиске на английском языке подобную новость обнаружить не удалось. Наиболее близкая по дате публикации и смыслу новость на итальянском языке сообщает, что папа римский отправил письмо со словами поддержки отцу Джеймсу Мартину, который ведёт свою пастырскую работу среди ЛГБТ. Публикация датируется 27 июня 2021 года, и в ней нет упоминаний о ”третьем чтении”, ”поправках” или ”исключении греховности гомосексуальных отношений”. Новостей о таких поправках на русском языке также не нашлось. Зато на русском языке удалось обнаружить первоисточник новости — сайт сатирических новостей ”Панорама”.
При этом в 2020 году папа Франциск высказывался в поддержку прав однополых пар создавать гражданские союзы: ”Однополые люди имеют право быть семьёй. Они — дети божьи и имеют право на семью”. Официальный Ватикан при этом не согласен с понтификом: ”Недопустимо давать благословение однополым союзам, поскольку брак является неразрывным союзом мужчины и женщины, заключаемым для рождения новой жизни”.
Таким образом, новость о принятии в третьем чтении поправок к Библии, исключающих греховность гомосексуальных отношений, была выпущена сатирическим изданием ”Панорама”, а журналисты, её распространившие, по всей видимости, не озаботились проверкой и не обратили внимания на источник информации.