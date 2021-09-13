Исследователи выяснили, как остановить болезнь Альцгеймера(1)
Израильские исследователи обследовали шесть пожилых людей с ранней стадией потери памяти, которая является предвестником наиболее распространенной формы деменции. Затем ученые решили применить гипербарическую оксигенацию.
По данным Общества Альцгеймера, деменция — это самая беспощадная старческая болезнь, из-за которой пожилые люди стремительно теряют память и социальные навыки. Число больных неуклонно растёт с каждым годом.
Новое исследование показало, что болезнь Альцгеймера можно остановить или даже обратить вспять при помощи кислородной терапии.
Израильские исследователи обследовали шесть пожилых людей с ранней стадией потери памяти, которая является предвестником наиболее распространенной формы деменции. Затем ученые решили применить гипербарическую оксигенацию.
Во время гипербарической оксигенации пациенты вдыхают кислород через маску в герметичной камере. Метод часто используют спортсмены, чтобы быстрее восстановиться, а также знаменитости, которые утверждают, что оксигенация помогает им справиться со стрессом.
Ученые провели 60 ежедневных сеансов гипербарической оксигенации в течение трех месяцев и измерили кровоток в мозге исследуемых пациентов с помощью МРТ.
Исследователи обнаружили, что состояние пациентов улучшилось после 90-минутных кислородных процедур: увеличение кровотока в нескольких частях мозга пожилых людей возросло на 16-23%.
Добровольцы также прошли тесты памяти до и после лечения. Участники показали лучшие результаты по концентрации и обработке информации после прохождения оксигенации. Это говорит о том, что лечение увеличило ширину стенок кровеносных сосудов.
Ученые также протестировали лечение на мышах с болезнью Альцгеймера и обнаружили, что кислородное насыщение снижает количество амилоидных бляшек, которые мешают клеткам мозга общаться друг с другом, почти на 30%. Мыши также лучше строили гнезда и быстрее перемещались по лабиринтам.
Эксперты считают, что терапия работает за счет изменения структуры сосудов головного мозга и улучшения кровотока. Снижение притока крови к мозгу ученые назвали ключевым признаком начала деменции.
Мы впервые обнаружили, что гипербарическая кислородная терапия вызывает уничтожение ранее существовавших амилоидных бляшек, а также их появление. У пожилых пациентов, страдающих значительной потерей памяти, было обнаружено усиление мозгового кровотока и улучшение когнитивных функций, — рассказал профессор Ури Ашери.
Как пояснили ученые, чтобы лечение работало, пациенты должны постоянно посещать сеансы гипербарической оксигенации. Также начинать терапию важно как можно раньше, поскольку деменция появляется задолго до обнаружения первых симптомов.