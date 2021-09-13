Исследователи выяснили, как остановить болезнь Альцгеймера

Израильские исследователи обследовали шесть пожилых людей с ранней стадией потери памяти, которая является предвестником наиболее распространенной формы деменции. Затем ученые решили применить гипербарическую оксигенацию.

По данным Общества Альцгеймера, деменция — это самая беспощадная старческая болезнь, из-за которой пожилые люди стремительно теряют память и социальные навыки. Число больных неуклонно растёт с каждым годом.

Новое исследование показало, что болезнь Альцгеймера можно остановить или даже обратить вспять при помощи кислородной терапии.

Израильские исследователи обследовали шесть пожилых людей с ранней стадией потери памяти, которая является предвестником наиболее распространенной формы деменции. Затем ученые решили применить гипербарическую оксигенацию.

Во время гипербарической оксигенации пациенты вдыхают кислород через маску в герметичной камере. Метод часто используют спортсмены, чтобы быстрее восстановиться, а также знаменитости, которые утверждают, что оксигенация помогает им справиться со стрессом.

Ученые провели 60 ежедневных сеансов гипербарической оксигенации в течение трех месяцев и измерили кровоток в мозге исследуемых пациентов с помощью МРТ.

Исследователи обнаружили, что состояние пациентов улучшилось после 90-минутных кислородных процедур: увеличение кровотока в нескольких частях мозга пожилых людей возросло на 16-23%.

Добровольцы также прошли тесты памяти до и после лечения. Участники показали лучшие результаты по концентрации и обработке информации после прохождения оксигенации. Это говорит о том, что лечение увеличило ширину стенок кровеносных сосудов.

Ученые также протестировали лечение на мышах с болезнью Альцгеймера и обнаружили, что кислородное насыщение снижает количество амилоидных бляшек, которые мешают клеткам мозга общаться друг с другом, почти на 30%. Мыши также лучше строили гнезда и быстрее перемещались по лабиринтам.