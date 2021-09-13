Срок подошел: непривитых сотрудников Сил обороны ждет увольнение

Как ранее сказал Delfi главнокомандующий Силами обороны Мартин Херем, учреждение не может никого заставить вакцинироваться, но те, кто хочет продолжать службу в Силах обороны, должны пройти вакцинацию. "Кто не хочет, может выбрать другую сферу деятельности", — отрезал Херем.

В начале сентября специалист по защите здоровья Сил обороны Лилли Гросс сообщила, что всего в учреждении находятся на службе 4060 человек, из которых минимум одной дозой вакцинированы 89,3%, а вакцинацию не прошли еще около 340 служащих.

"Справку о безопасности против заражения COVID-19 должны предъявить все служащие Сил обороны, так как дистанционная работа является временной мерой и для выполнения целей Сил обороны необходимо восстановление обычного рабочего ритма", — отметила Гросс.

Сертификат о вакцинации или же оправдание его отсутствия служащие Сил обороны должны были предъявить до 13 сентября. Возможно, что после этого сделают предписание и назначат новый срок.