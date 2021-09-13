Отвратительный пример для сестер Авериных: блогер комментирует награждение российских гимнасток(2)
Я молчал на эту тему очень долго, потому что, в отличие от ”экспертов”, раз в четыре года вспоминающих о существовании художественной гимнастики, не обладаю достаточными знаниями, чтобы оценить все тонкости судейства на Олимпиаде.
И насчёт судейства я продолжу молчать. А вот насчёт одной вещи молчать не могу.
Итак, вчера состоялась церемония награждения российских призёров Олимпиады-2020 в Токио. Фонд поддержки олимпийцев вручал награды медалистам Игр. Обладатели золотых медалей получали BMW X5, серебряные и бронзовые призёры — BMW X3. В зависимости от количества выигранных наград комплектация автомобилей могла отличаться.
В число награждаемых закономерно попала российская гимнастка Дина Аверина. Она взяла серебро в женском индивидуальном многоборье и должна была получить BMW X3. Но вот сюрприз: оказалось, что Дине Авериной вручили X5, который давали олимпийским чемпионам. А Арина Аверина, ставшая на Играх четвёртой, получила X3, хотя не должна была получить ничего.
Что же произошло?
Думаю, даже далёкие от спорта люди слышали шум, который подняли в начале августа. Все внезапно стали знатоками судейства в художественной гимнастике и с пеной у рта объясняли, что гимнасток засудили, чтобы "унизить Россию".
Всё дело в том, что самый российский вид спорта на Олимпиаде впервые с 1996 года завершился победой не россиянки. И даже не уроженки СССР, как в 1996-м. Золото взяла израильская гимнастка Линой Ашрам, хотя сёстры Дина и Арина Аверины завоёвывали практически всё золото на чемпионатах мира последних лет. А тут ещё и Ашрам угораздило ленту уронить, и тысячи россиян как один убеждали, что ”нельзя стать олимпийским чемпионом, уронив предмет” (все же так хорошо знают правила!).
Я видел совершенно разные мнения на этот счёт. От взвешенных объективных анализов, до брызгания слюной в духе ”русофобию затевают”. Естественно, всё перешло в сферу национальных вопросов: под микроскопом стали изучать паспорта судей Олимпиады (о ужас, среди них была даже украинка, налицо заговор с целью унизить Россию за счёт спорта), а в комментариях об Ашрам на каждого третьего можно было заводить дело о ксенофобии за антисемитские высказывания. Правда, глава технического комитета Международной федерации художественной гимнастике представляла Россию, но это уже другой вопрос.
Если даже оставить за скобками истерики о несправедливом судействе, единого мнения о работе арбитров я не увидел. Зато увидел отвратительное поведение Главы Федерации художественной гимнастики России Ирины Винер-Усмановой. Её желание защитить своих гимнасток понятно и объяснимо. Но говорить прямым текстом: ”Я не считаю Ашрам олимпийской чемпионкой” — это уже прямое неуважение к сопернице, которая вообще-то сделала всё для того, чтобы выиграть. Или ей надо было подойти к представителям МОК и сказать: ”Сорямба, я что-то не заслужила медальку, отдайте её русским”?
Но поговорить я хочу не об этом. Спорт состоит не только из преодоления себя, но из многочисленных ошибок. И ошибок не только соперников, но и судей. Иногда это бывает обидно, иногда ошибки даже входят в историю. Культовый пример — ”рука бога” Диего Марадоны на чемпионате мира по футболу. Тогда легендарный аргентинец забил мяч рукой, а арбитр не увидел нарушения правил и засчитал гол.
Как вы думаете, каково было англичанам, в ворота которых был забит гол рукой?
Наверное, не легче, чем немцам, которые за 20 лет до этого эпизода пропустили очень спорный гол в финале чемпионата мира по футболу — 1966. Тогда забила Англия, а лайнсмен (кстати, советский судья Тофик Бахрамов) уверенно засчитал мяч, хотя о том, был ли гол или нет, споры идут до сих пор.
Что уж говорить об эстетических видах спорта, где огромное значение имеют решения судей и их оценка действий спортсменов. Фанаты до сих пор помнят скандал с Алексеем Немовым на Олимпиаде в Афинах, когда за его выступление были поставлены сильно заниженные оценки, и публика несколько минут оспаривала решение арбитров.
И да, это часть спорта. Судьи могут быть предвзяты, в плохом настроении, плохо подготовлены или просто ошибиться. И это нормально. Это часть спорта. У нас любят кричать о том, что против нас всегда судят, однако это враньё — среднее арифметическое ошибок не в пользу России не выше, чем у других стран. Просто ошибки не в нашу пользу запоминаются сильнее, ведь если арбитр сработал в нашу пользу, то всё нормально, а все возмущения — это ”вопли завистников”. Вспомните хотя бы Аделину Сотникову и Юна Ким в Сочи-2014. Я опять же не эксперт в судействе фигурного катания, но прекрасно помню, что многие болельщики были недовольны золотом россиянки, однако в нашей стране фанаты восприняли золото россиянки как должное — она же выиграла, какие могут быть претензии?
Даже если судьи допустили грубые ошибки, Дина Аверина во всех официальных протоколах будет числиться как серебряный призёр Олимпиады в Токио, а Арина Аверина — как обладательница четвёртого места. Ну если, конечно, её соперницы на допинге вдруг не попадутся, но это вопрос из другой плоскости.
А награждение Дины как олимпийской чемпионки, а Арины — как призёра — это просто некорректное поведение Фонда поддержки олимпийцев, проявление неуважения к духу соревнований и к спорту как таковому. А главное — отвратительный пример для Авериных и представителей всех остальных видов спорта. Теперь спортсмены будут знать: если они хотят получить награду больше той, которую получили, им нужно как можно сильнее скандалить и кричать во всех СМИ о заговоре всех стран против России (странно, почему-то заговор всех против России не помешал ей завоевать 71 медаль Олимпиады в Токио, включая 20 золотых).
Юные гимнастки, с которыми Аверины встречались после Токио, теперь будут знать: для достижения успеха нужно не только тренироваться что есть сил, а учиться кричать о вселенской несправедливости.
Фонд поддержки олимпийцев — это некоммерческая организация, источники финансирования которого я так и не смог "нагуглить". Вроде бы в руководство его входят российские олигархи вроде Романа Абрамовича, мужа Винер Алишера Усманова, Виктора Вексельберга, Олега Дерипаски и т.д.. Предположу, что вливания в фонд происходят без участия российского бюджета, а исключительно за счёт наших прекрасных бизнесменов. Конечно, в таком случае фонд имеет право распределять награды так, как посчитает нужным. С формальной точки зрения. Но с моральной они оказывают всему спорту медвежью услугу.
И это мы ещё не знаем, какие призовые получили сёстры Аверины из российского бюджета. Напомню, что за золотую медаль Токио полагалось по 4 миллиона рублей, за серебряную — 2,5 миллиона, за бронзу — 1,7 миллиона. Так что по бумагам Дина должна была получить из денег налогоплательщиков 2,5 миллиона, а Арина — нисколько. Как думаете, каковы реальные цифры?
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