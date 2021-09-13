В Ласнамяэ пьяная женщина напала на сожителя с вилкой

В квартире на улице Лийкури 39-летняя женщина в состоянии алкогольного опьянения напала с вилкой на своего сожителя, 43-летнего мужчину. Полицейские задержали женщину.

В тот же день сообщили, что в Ласнамяэ в квартире на улице Юмера 48-летний мужчина напал на свою сожительницу, 41-летнюю женщину. Обе стороны конфликта были в состоянии алкогольного опьянения. Полицейские задержали мужчину.

А 10 сентября сообщили, что в Ласнамяэ в квартире на улице Викерлазе возник конфликт между пьяным 47-летним мужчиной и его супругой, 42-летней женщиной. В ходе конфликта мужчина укусил женщину за руку, причинив женщине боль и нанеся телесное повреждение. Полиция задержала мужчину. При конфликте также присутствовали двое несовершеннолетних детей.