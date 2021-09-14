Родителям по 1200 евро, 4-дневная рабочая неделя, эстонские детсады: самые необычные обещания партий перед выборами 2021 года(5)
Мы прочитали предвыборные программы шести партий для избирателей Таллинна. Как правило, все политические силы обещают создать развитый, современный и безопасный город. При этом зачастую путают муниципальный и государственный уровни: сулят увеличение пенсий, строительство магистралей и 4-дневную рабочую неделю. Чтобы не повторяться и не писать банальности, RusDelfi выбрал лишь некоторые пункты, которые отличаются от предложений других политиков. С полными программами можете ознакомиться здесь: Центристская партия, Социал-демократическая партия, ”Отечество”, Партия реформ, EKRE и Eesti 200.
Партия реформ
Сразу бросается в глаза, что реформисты перевели программу на русский язык. Только они и центристы наняли переводчиков для оформления предвыборных обещаний на русском.
Сейчас реформисты — коалиционные партнеры центристов в правительстве. Поэтому их риторика ”свергнем центристов в Таллинне” в этом году поутихла, по сравнению с предыдущими выборами.
Первое, чего хочет добиться команда Кристена Михала, это ”15-минутный город”. Все общественные услуги (школа, врач, парк, работа) должны находиться в 15-минутной пешей или велосипедной доступности. Смущает, что по мнению реформистов, пешеход передвигается со скоростью велосипеда.
Пенсионерам создадут ”счет активности А+”, на который в год будут переводить по 200 евро для занятия спортом. Как отмечают критики, многие пенсионеры до сих пор экономят на продуктах, и предпочли бы потратить эти деньги далеко не на плавание или теннис.
Сейчас центристы выделяют по 100 000 евро на район в рамках программы ”Народный бюджет”, их коллеги хотят умножить эту сумму на 10 — таким образом районный совет будет распределять миллион евро на развитие родной территории.
Выходя за рамки эстонской столицы, реформисты желают превратить Таллинн и Хельсинки в город-близнец, чтобы тот стал столицей Северной Европы.
И напоследок — на муниципальных выборах Партия реформ ставит себе задачу к 2030 году снизить уровень смертности на дорогах до нуля.
Центристская партия
Центристы уже давно руководят Таллинном. За последние годы построили Рейди теэ, открыли парк Тондираба, недавно разукрасили полгорода красной краской. При этом город объявил войну барам, ограничив время продажи алкоголя (идея была озвучена еще в доковидный период). А нападки велосипедистов и любителей урбанистики на мэра Михаила Кылварта вошли в привычку.
Главный посыл центристов на выборах 2021 года — у нас есть опыт, мы и дальше успешно продолжим отвечать за центр Эстонии.
Самое свежее заявление от мэра — это выплата каждому таллинскому школьнику 100 евро (скорее, его родителям). К слову, отец или мать должны быть зарегистрированы в столице.
Один из первых пунктов в программе — чиновники должны отвечать на письма не в течение 30 дней, как сейчас, а вдвое быстрее. Таллиннские центристы не понаслышке знают о правиле 30 дней, поэтому не всегда торопятся ответить на вопросы горожан. Теперь это собираются исправить.
Центристы не только по-прежнему ратуют за сохранение русского образования в школах, но и собираются сделать все детские садики двуязычными. То есть добавить к каждой русскоязычной детсадовской группе эстоноговорящего воспитателя, для которого эстонский — родной.
Для гимназистов, которым можно голосовать на этих выборах, тоже есть ”плюшка”. В гимназиях будет возможность сдать экзамен по теории на водительское удостоверение, чтобы по окончании школы у выпускника уже были права.
Пенсионеров тоже не забыли. Им дают гарантию, что после выборов они смогут бесплатно посещать бассейн.
Социал-демократическая партия
Социал-демократы бурно начали кампанию. Кандидат в мэры Раймонд Кальюлайд не пропускает ни одного повода для высказываний, будь то внешняя политика, экономика, велодорожки. Что остается неизменным, так это критика центристов и акции протестов.
В своей программе соцдемы особое внимание уделяют удобному городскому пространству. Однако основные пункты партии поражают.
”Введем четырехдневную рабочую неделю и проект зарплаты гражданина”
”Трамвай — в каждый район”
”Назначим ночного мэра”
Если должность ночного мэра придумать можно на муниципальном уровне, как выполнить остальные пункты за 4 года — знают только политики с розой на пиджаках. Кажется, история про трамвай в Ласнамяэ, Пирита и Мустамяэ — постулат, который нельзя забывать перед выборами. Кто-то просто обязан это обещать. Почти все это удачно и делают.
Помимо этого предлагается установить больше камер на улицах, увеличить деятельность местных смотрителей и назначать больше женщин на руководящие посты.
”Отечество” (Isamaa)
Кандидат в мэры Урмас Рейнсалу заявил: очистим площадь. Простыми словами — свергнем центристов любым способом. Рейнсалу даже предлагает партиям уже до выборов объединиться против Кылварта, создав объединенную оппозицию. Правда, соратников экс-министр пока так и не нашел.
В 2021 году Isamaa вспомнили 90-е годы и начали предвыборную гонку с девизом: Таллинн для эстонцев. Естественно, даже сейчас они найдут свой электорат, но повестка давно устарела. Первым, за что стоит партия перед местными выборами — эстонская идентичность, уже далее идут семьи, окружающая среда и предпринимательство.
Расставив приоритеты, политическая сила предлагает ввести пост вице-мэра по защите эстонского языка. Видимо, Языкового департамента для этой цели недостаточно. Плюс, "отечественники" считают, что эстоноязычное образование должно начинаться сразу с детского сада. А во всех самоуправлениях Эстонии и их подведомственных учреждениях рабочий язык должен быть эстонский. В Маарду или Нарве вряд ли найдется отклик на эти идеи.
В целом, конкретики в программе меньше всего, если сравнивать с другими партиями. Много обтекаемых формулировок и мало четких предложений.
EKRE
Коллеги по правой идеологии из Консервативно-народной партии хлестки, как высказывания семейства Хельме. Помимо схожего ”эстонского” посыла, консерваторы наобещали огромных выплат. Например, поднять пособие по рождению ребенка до 1200 евро. Первоклассникам по 800 евро, а выпускникам гимназий по 500 евро! Последний пункт прописан неспроста, ведь голосовать можно с 16 лет — отдай голос в 10 классе, а в выпускном классе получи 500 евро.
Отдельный пункт, который выделяется от повестки всех политиков не из EKRE — Таллинн для водителей автомобилей. Абсолютно все партии так или иначе придерживаются мыслей об уменьшении количества машин на дорогах. Но EKRE, как всегда, поступили иначе. Партия не будет увеличивать зоны платной парковки, сделает зеленые туннели действительно зелеными (речь о светофорах), будет требовать от застройщиков как можно больше парковочных мест.
Еще они прописали пункты для каждого района Таллинна. Преимущественно это обширные обещания, которые раскиданы по всем районам — построим скейт-парки, собачьи и детские площадки. Однако для ласнамяэсцев есть конкретные предложения: начнем проектирование воздушного трамвая и реконструируем Петербургское шоссе. Опять же, эти разговоры идут десятки лет, было бы странным, если это не предложили и новички из EKRE.
Eesti 200
Амбициозная и показывающая отличные результаты в рейтингах (Eesti 200 уже давно обходят соцдемов и ”Isamaa”) молодая партия видит Таллинн умным и свободным городом, сравнивая столицу с единорогом. Скорее всего, не с мифическим животным, а со стартапом, который оценивают в миллион долларов.
Партия хочет больше независимости для районов, изменений в подходе к бюджету города и дружелюбного городского пространства. Плюс Eesti 200 придумало правило 5/10/15.
Где 5 минут до остановки общественного транспорта, 10 минут до парка, площадки, тропы здоровья и магазина и 15 минут до садика, школы, семейного врача и рабочего места. Все это пешком. (Реформисты в схожей догме не исключают использование велосипеда).
Большое внимание уделяется конкретным предложения по каждому району или уезду. Правда, прописаны они пока что не для всех уголков страны. В центре города нужно построить променад от Русалки до Ноблесснера. Из Площадь Вабадузе необходимо сделать парк, озеленив пространство. В Пыхья-Таллинне возле детских площадок поставить специальные автоматы, где можно купить кофе и зарядить телефон. В Каламая построить уличный бассейн. А из Ласнамяэ хотят сделать район с самым лучшим обучением эстонского языка.
Итог
Почти все партии написали программы по отработанному трафарету. Пообещаем денег пенсионерам, увеличим дотации на детей, сделаем город безопасным и удобным, построим велодорожки, конечно же, проложим трамвайные пути по Лаагна теэ, плюс чего-то для гимназистов. Политики сами понимают, что эти программы досконально изучать будут единицы. Поэтому главная борьба кандидатов за голоса будет на улицах, в СМИ и при использовании личных ресурсов.
Естественно, вышеуказанные пункты программы не единственные, их намного больше. Перед голосованием лучше лично ознакомиться с предвыборными обещаниями. Есть смысл пообщаться с политиками один на один, они как раз начали расставлять палатки в местах большого скопления людей.