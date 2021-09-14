Родителям по 1200 евро, 4-дневная рабочая неделя, эстонские детсады: самые необычные обещания партий перед выборами 2021 года

И напоследок — на муниципальных выборах Партия реформ ставит себе задачу к 2030 году снизить уровень смертности на дорогах до нуля.

Выходя за рамки эстонской столицы, реформисты желают превратить Таллинн и Хельсинки в город-близнец, чтобы тот стал столицей Северной Европы.

Сейчас центристы выделяют по 100 000 евро на район в рамках программы ”Народный бюджет”, их коллеги хотят умножить эту сумму на 10 — таким образом районный совет будет распределять миллион евро на развитие родной территории.

Пенсионерам создадут ”счет активности А+”, на который в год будут переводить по 200 евро для занятия спортом. Как отмечают критики, многие пенсионеры до сих пор экономят на продуктах, и предпочли бы потратить эти деньги далеко не на плавание или теннис.

Первое, чего хочет добиться команда Кристена Михала , это ”15-минутный город”. Все общественные услуги (школа, врач, парк, работа) должны находиться в 15-минутной пешей или велосипедной доступности. Смущает, что по мнению реформистов, пешеход передвигается со скоростью велосипеда.

Сейчас реформисты — коалиционные партнеры центристов в правительстве. Поэтому их риторика ”свергнем центристов в Таллинне” в этом году поутихла, по сравнению с предыдущими выборами.

Сразу бросается в глаза, что реформисты перевели программу на русский язык. Только они и центристы наняли переводчиков для оформления предвыборных обещаний на русском.

Мы прочитали предвыборные программы шести партий для избирателей Таллинна. Как правило, все политические силы обещают создать развитый, современный и безопасный город. При этом зачастую путают муниципальный и государственный уровни: сулят увеличение пенсий, строительство магистралей и 4-дневную рабочую неделю. Чтобы не повторяться и не писать банальности, RusDelfi выбрал лишь некоторые пункты, которые отличаются от предложений других политиков. С полными программами можете ознакомиться здесь: Центристская партия , Социал-демократическая партия , ”Отечество” , Партия реформ , EKRE и Eesti 200 .



Центристы уже давно руководят Таллинном. За последние годы построили Рейди теэ, открыли парк Тондираба, недавно разукрасили полгорода красной краской. При этом город объявил войну барам, ограничив время продажи алкоголя (идея была озвучена еще в доковидный период). А нападки велосипедистов и любителей урбанистики на мэра Михаила Кылварта вошли в привычку.

Главный посыл центристов на выборах 2021 года — у нас есть опыт, мы и дальше успешно продолжим отвечать за центр Эстонии.

Самое свежее заявление от мэра — это выплата каждому таллинскому школьнику 100 евро (скорее, его родителям). К слову, отец или мать должны быть зарегистрированы в столице.

Один из первых пунктов в программе — чиновники должны отвечать на письма не в течение 30 дней, как сейчас, а вдвое быстрее. Таллиннские центристы не понаслышке знают о правиле 30 дней, поэтому не всегда торопятся ответить на вопросы горожан. Теперь это собираются исправить.

Центристы не только по-прежнему ратуют за сохранение русского образования в школах, но и собираются сделать все детские садики двуязычными. То есть добавить к каждой русскоязычной детсадовской группе эстоноговорящего воспитателя, для которого эстонский — родной.

Для гимназистов, которым можно голосовать на этих выборах, тоже есть ”плюшка”. В гимназиях будет возможность сдать экзамен по теории на водительское удостоверение, чтобы по окончании школы у выпускника уже были права.

Пенсионеров тоже не забыли. Им дают гарантию, что после выборов они смогут бесплатно посещать бассейн.

Социал-демократическая партия



Социал-демократы бурно начали кампанию. Кандидат в мэры Раймонд Кальюлайд не пропускает ни одного повода для высказываний, будь то внешняя политика, экономика, велодорожки. Что остается неизменным, так это критика центристов и акции протестов.

В своей программе соцдемы особое внимание уделяют удобному городскому пространству. Однако основные пункты партии поражают.

”Введем четырехдневную рабочую неделю и проект зарплаты гражданина”

”Трамвай — в каждый район”