Секс с любимым — это настолько приторно-ванильно, что не могу больше этого терпеть
Типичная ситуация, где женщина, которая очень любит своего мужа, чувствует к своему голубку растущее отвращение, так как их любовная жизнь стала далеко не фейерверком. Чего-то не хватает, да и эмоционально любимый отдаляется, когда физическая связь разорвана. Совет экспертов отношений однозначный:
Сделайте секс приоритетом
Для секса нужно выделить время днем, когда вы еще не очень устали. Рутина — это самый большой враг отношений, и каждый раз заниматься сексом в одной позе, в одном ритме и в одно и то же время — это крайне ванильно. А вот напрягаться должны оба: никак нельзя ждать, что лишь одна из сторон будет менеджером времени секса, а вторая сторона как бы лишь присутствует на месте.
Секс исключительно в одной позе — это большая проблема для многих пар. Одному партнеру приятно лишь в определенном положении и ритме, и целью является как можно быстрее прийти к оргазму. Секс-терапевты называют такого балдежника эгоистичным любовником. Тем самым вторая сторона остается как бы ни при делах. Даже если оба и достигнут оргазма, то у оргазма и оргазма большая разница. Оргазм в разы сильнее и глубже, когда оба будут усиленно работать во имя того, чтобы доставить наслаждения. Физическое и ментальное сосредоточение важно до самого конца. Сценарий, когда одна из сторон быстренько достигнет оргазма, а другая останется с пустыми руками, приводит к неприязни и сексуальной тревоге — вместо ожидания следующего секса.
Что делать, чтобы секс не стал рутинным делом?
Большинство проблем в наших головах. Для начала следует определить, что стану своему любимому/любимой той любовницей/любовником, которого бы сам/сама себе хотел/хотела! Следующий раз, когда будете шуршать по тому же шаблону, остановитесь и сделайте что-то по-другому. Не обязательно менять все, но что-то же можно и иначе.
Касайся и целуй его как Афродита
Зажги аромасвечу, которая расплавится в массажное масло, и сделай ему сенсуальный массаж, крайне интимный и расслабляющий. Завяжи ему глаза и дай ему выйти на нужную волну. Приправь массаж поцелуями в его эрогенных зонах. Удиви своего мужчину яйцом наслаждений лингам-массажа или же женщину стимулятором клитора. Он заставит ее выдернуть простыни из-под матраса.
Надень что-нибудь сексуальное, мужчины любят глазами
Именно мужчины активно покупают сексуальное белье, так как оно — самый невинный элемент ролевой игры. Особенно возбуждает, если оставишь стратегически открытое белье на себе до самого конца.
Отжужжи его в седьмое небо
Вибраторы для пар — это гениальные маленькие плохиши. Более тонкий конец вибратора вставляется во влагалище женщины и будет жужжать там точно на точке G. Больший конец будет вибрировать на клиторе, а то, что 75 % женских оргазмов именно на клиторе, это мы уже знаем. Мужчина, через пульт, наслаждается оргазмами своей женщины и пенетрацией в более сжатом влагалище. А почему бы не предложить мужчине стимуляцию пениса по-новому — мастубратором Jet Pro 4in1 Super.
Вибраторы для пар для большего наслаждения обоих партнеров
Не нужно будет каждый раз озорничать с одним и тем же пенисом
Манжеты для пениса в мгновение прибавляют мужской гордости и толщины, и длины. Точка G находится от входа влагалища на расстоянии 2,5-7,5 см, и для ее массажа пенис не должен быть длинным. Большая часть нервов, отвечающих за наслаждение, располагаются в задней части влагалища, но увеличитель пениса найдет и их.
Перенесите секс из спальни под душ, в гостиницу, в кухню, в машину… Фантазия — это лишь некая граница. Каждое, даже самое небольшое изменение прибавит в спальне запала, а разнообразие, как вы понимаете, — это лучшая инвестиция в свои отношения.
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