Секс с любимым — это настолько приторно-ванильно, что не могу больше этого терпеть

Типичная ситуация, где женщина, которая очень любит своего мужа, чувствует к своему голубку растущее отвращение, так как их любовная жизнь стала далеко не фейерверком. Чего-то не хватает, да и эмоционально любимый отдаляется, когда физическая связь разорвана. Совет экспертов отношений однозначный:

Сделайте секс приоритетом



Для секса нужно выделить время днем, когда вы еще не очень устали. Рутина — это самый большой враг отношений, и каждый раз заниматься сексом в одной позе, в одном ритме и в одно и то же время — это крайне ванильно. А вот напрягаться должны оба: никак нельзя ждать, что лишь одна из сторон будет менеджером времени секса, а вторая сторона как бы лишь присутствует на месте.

Секс исключительно в одной позе — это большая проблема для многих пар. Одному партнеру приятно лишь в определенном положении и ритме, и целью является как можно быстрее прийти к оргазму. Секс-терапевты называют такого балдежника эгоистичным любовником. Тем самым вторая сторона остается как бы ни при делах. Даже если оба и достигнут оргазма, то у оргазма и оргазма большая разница. Оргазм в разы сильнее и глубже, когда оба будут усиленно работать во имя того, чтобы доставить наслаждения. Физическое и ментальное сосредоточение важно до самого конца. Сценарий, когда одна из сторон быстренько достигнет оргазма, а другая останется с пустыми руками, приводит к неприязни и сексуальной тревоге — вместо ожидания следующего секса.

Что делать, чтобы секс не стал рутинным делом?



Большинство проблем в наших головах. Для начала следует определить, что стану своему любимому/любимой той любовницей/любовником, которого бы сам/сама себе хотел/хотела! Следующий раз, когда будете шуршать по тому же шаблону, остановитесь и сделайте что-то по-другому. Не обязательно менять все, но что-то же можно и иначе.



Касайся и целуй его как Афродита