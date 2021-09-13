Спасательный департамент проверит соблюдение требований пожарной безопасности в школах и детских садах

”Во время прошлогоднего рейда мы обнаружили, что ситуация в образовательных учреждениях несколько улучшилась с точки зрения осведомленности о безопасности, но соблюдение требований по эвакуации всё ещё является серьёзной проблемой”, — сказала эксперт отдела слежения за безопасностью Хейди Мыттус. Кроме того, во время пандемии коронавируса не проводились пожарные учения, не обслуживались противопожарные системы, а также были проблемы с противопожарными дверьми, которые держали открытыми. ”И предписания в прошлом году мы делали больше всего именно по этим темам. Поэтому мы сосредоточимся на том, чтобы пожар был быстро обнаружен, эвакуация была обеспечена, а также напомним, что учения должны быть обязательно проведены”, — объяснила Мыттус. Учения по пожарной безопасности и эвакуации больше откладывать не стоит, их следует адаптировать к возможностям и эпидемиологической ситуации в стране.

”Руководство каждого учебного заведения должно сделать всё от себя зависящее, чтобы и взрослые и ученики, находящиеся в здании, в случае беды были защищены и беспрепятственно эвакуированы”, — подчеркнула эксперт. Для этого нужно обучить новых работников и раз в год проводить учения по пожарной безопасности и эвакуации для всех работников. Быструю эвакуацию обеспечивают исправная и вовремя сработавшая пожарная сигнализация, чёткие действия работников, исправное эвакуационное освещение, которое обслужил компетентный человек, а также отсутствие на путях эвакуации предметов и горючих материалов. Если есть необходимость закрывать дверь класса изнутри, то на двери нужно установить замочную систему (так называемую ”бабочку”), которая позволяет открыть дверь быстро и без ключа. ”Соблюдение правил помогает защитить жизнь людей, здоровье и имущество”, — подчеркнула Хейди Мыттус.

В Эстонии более 500 школьных учебных заведений, 527 общеобразовательных, 32 прикладных учебных заведения, 18 высших учебных заведений и более 900 школ по интересам. Каждый год в среднем в Эстонии происходит 9 пожаров в образовательных учреждениях. В 1995 году произошёл трагический случай на Сааремаа, где во время пожара погибли два ученика. Спасательный департамент проверяет соблюдение правил пожарной безопасности ежедневно. Также департамент проводит различные рейды по всей Эстонии, которые помогают создать общую картину по пожарной безопасности.