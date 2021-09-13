Новая услуга каршеринга: автомобиль теперь можно бесплатно заказать прямо к дверям своего дома

Сначала услуга будет запущена в Таллинне и его окрестностях. Автомобиль ”с доставкой на дом” можно будет заказать в электронной среде на сайте ELMO Rent как минимум за час до доставки.

”Это первый шаг во внедрении нашей технологии дистанционного управления. Ее цель — доставить автомобиль без водителя к клиенту или перепарковать машину в нужное место. На данный момент автомобиль клиенту бесплатно доставляют наши собственные водители, — сказал учредитель фирмы ELMO Rent Энн Лаансоо Мл. — С новой услугой каршеринг станет таким же удобным, как и поездка на личном автомобиле: в нужный момент машина стоит у дверей клиента и готова к поездке”.

Исполнительный директор ELMO Rent Юлия Некрасова добавила, что собирательное название новой услуги — ”Личный подход”: ”Таким образом, мы можем составить очень сильную конкуренцию использованию личного автомобиля, расходы на который часто оказываются выше, чем при аренде”.

ELMO Rent в ближайшие месяцы намеревается вывести технологии дистанционного управления автомобилями для тестирования на улицах, и следующей весной выйти с этой технологией на зарубежные рынки. На сегодняшний день автомобили Nissan Leaf уже оснащены функцией дистанционного управления, и еще в сентябре Транспортный департамент планирует провести испытания на площадке.

”После одобрения Транспортного департамента мы выведем первый тестовый автомобиль на улицы города Палдиски, для чего у нас получено одобрение Ляэне-Харьюской волостной управы, — сказала Некрасова. — Мы также участвуем в разработке законотворчества касательно транспортных средствах с дистанционным управлением и надеемся, что этот закон вступит в силу в Эстонии раньше, чем соответствующая общеевропейская директива в июле следующего года”.

”Технология дистанционного управления автомобилями фирмы ELMO Rent открывает для нас новые возможности и в других областях, таких как оборонная промышленность или сектор логистики, кроме того, мы можем предложить прямую конкуренцию услуге таксоизвоза”, — подчеркнул Энн Лаансоо Мл.