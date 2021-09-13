ФОТОНОВОСТЬ | Эстонский студент встретился с легендарным игроком НБА, в честь которого получил свое имя

Керр пять раз выигрывал чемпионат Национальной баскетбольной ассоциации и играл бок о бок с Майлом Джорданом, а до этого также представлял Аризону в университетском баскетболе и, как и Керр Крийса, носил 25-й номер.

20-летний защитник эстонской сборной сказал о своем имени так: ”Если вы баскетболист, то вы сделите за множеством лиг и игроков. Так что мой отец (известный баскетболист Валмо Крийса — прим. RusDelfi) не мог взять имя, подобное Керру из ниоткуда".

Интересно, что 24 февраля 2017 года Валмо и Керр Крийса одновременно играли на площадке — но за разные команды. Отец за "Валка/Валга", сын — за "Тартуский университет".

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