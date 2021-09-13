13.09.2021, 12:15
ФОТО | На любой вкус и цвет: в Латвии прошла выставка ретроавтомобилей
Foto: DELFI
В воскресенье, 12 сентября, Латвийский клуб ретро-автомобилей Youngtimer Rally провел возле Рижского моторного музея одно из заключительных мероприятий сезона — Youngtimer Motul Coffeetime. Об этом пишет RusDelfi.lv.
На выставке можно было увидеть более 150 классических автомобилей и мотоциклов. Среди наиболее интересных моделей можно выделить Alfa Romeo A12, Rolls Royce Silver Cloud II, Citroën ID19, несколько Chevrolet Corvette, а также Ferrari 348tb и F355.
Возле Рижского моторного музея можно было увидеть и отреставрированный "паровозик" РАФ "Латвия", курсировавший когда-то в межапарке.
Мероприятие Youngtimer & Motul Coffeetime проводится для всех любителей классических автомобилей. Это возможность встретиться, пообщаться, посмотреть автомобили, завязать новые знакомства и посетить Рижский автомобильный музей в непринужденной атмосфере.