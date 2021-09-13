Покушение на убийство в Харьюмаа: ревнивый мужчина поджег дом с тремя людьми внутри

Харьюский уездный суд признал Индрека (43) виновным в покушении на убийство троих человек и приговорил его к 10 годам реального тюремного заключения.

Преступление произошло в июне 2020 года. Индрек ночью поехал к дому в Харьюмаа, где его жена была в гостях у своего знакомого. Он облил деревянный дом бензином и поджег его.

В ту ночь в доме было три человека: жена Индрека, ее знакомый мужчина и еще одна женщина. К счастью, пожар удалось потушить и никто не пострадал.

В тот же день полиция задержала Индрека. Прокуратура предъявила ему обвинения в трех различных преступлениях: попытке убийства троих человек крайне опасным способом, неоднократном домашнем насилии в отношении своей жены и частной слежке, ради которой он установил в машине жены тайное отслеживающее устройство.

В итоге суд признал его виновным по всем трем пунктам и посчитал, что Индрек действовал преднамеренно: "Нет сомнений, что дом подожгли вы. Вы хотели смерти находившихся внутри людей".

На месте преступления полиция нашла два спичечных коробка и канистру. Индрек облил дом со всех сторон. От пожара больше всего пострадали участки вокруг дверей и окон.

Суд также отметил, что так как поджог произошел в густонаселенной местности в ночное время, то пожар представлял опасность и для других жильцов: "Последствия могли быть очень тяжелыми".

В качестве отягощающего обстоятельства суд отметил мотив преступления — ревность. Защита Индрека утверждала, что совершенные им преступления спровоцировала его жена, но суд с этим не согласился.

Однако при назначении наказания суд учел, что Индрек раньше не был наказан в уголовном порядке, а также тот факт, что он раскаялся в содеянном.

Эпизоды домашнего насилия произошли в течение одного дня и не были интенсивными. Незаконное устройство для слежки находилось в машине жены недолгое время.

Постановление суда еще не вступило в силу. Защита Индрека планирует оспорить его в Таллиннском окружном суде.

"На самом деле это очень длинная и печальная история", — сказал адвокат подсудимого о произошедшем.