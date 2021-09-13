Архитектор: Горхолл может стать европейской Меккой современной культуры

Знаю, что не все поддерживают восстановление Горхолла, но однозначно значение комплекса гораздо большее чем многие привыкли считать.

Надо понимать, что, во-первых, — это историческая ценность и уникальное архитектурное сооружение, яркий пример монументального стиля постмодернистской архитектуры.

Горхолл — это наследие Олимпийской регаты, которая стала в своё время большой лотерейной победой для городского планирования Таллинна и проложила путь к тому, чтобы Старый город был внесен в список ЮНЕСКО. В ходе обретения независимости страны, в Горхолле состоялись несколько значимых событий.

Во-вторых, у комплекса есть огромный потенциал для развития. Если его не просто отремонтировать и добавить кафетерии, конференц-залы и зелень, а найти яркую функцию, бережно внедрить современные функции и изящно освежить эстетику, то здание может стать новым символом Таллинна в Европейском масштабе.

И, в-третьих, учитываем, что снос — это тоже дорогие строительные работы, рад что в дикие нулевые не превратили это место в спальные коробки.

Окинув взглядом прошлое, я осознаю какой кусок истории он хранит. За всю жизнь было не мало очень разнообразных мероприятий и впечатлений связанных с Горхоллом: в дошкольном возрасте поход с мамой на концерт Аллы Пугачевы, первая "взрослая" дискотека в клубе Пилот, молодёжные сходки и знакомства когда с торгового центра Виру начали гонять, практика по живописи на планере будучи гимназистом и учебная практика будучи студентом, различные экскурсии, встречи под салютами на Новый год, прогулки на велосипедах, солнечные морские ванны на диком пляже за стенами Горхолла, тот самый первый концерт дочери на ”танцующей” крышей, а также участие на демонстрации социал-демократов, требующей привлечения к ответственности за опасный инцидент.

Думаю, для многих это память и новые впечатления как в прошлом, так и будущем.