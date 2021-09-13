Архитектор: Горхолл может стать европейской Меккой современной культуры(17)
Знаю, что не все поддерживают восстановление Горхолла, но однозначно значение комплекса гораздо большее чем многие привыкли считать.
Надо понимать, что, во-первых, — это историческая ценность и уникальное архитектурное сооружение, яркий пример монументального стиля постмодернистской архитектуры.
Горхолл — это наследие Олимпийской регаты, которая стала в своё время большой лотерейной победой для городского планирования Таллинна и проложила путь к тому, чтобы Старый город был внесен в список ЮНЕСКО. В ходе обретения независимости страны, в Горхолле состоялись несколько значимых событий.
Во-вторых, у комплекса есть огромный потенциал для развития. Если его не просто отремонтировать и добавить кафетерии, конференц-залы и зелень, а найти яркую функцию, бережно внедрить современные функции и изящно освежить эстетику, то здание может стать новым символом Таллинна в Европейском масштабе.
И, в-третьих, учитываем, что снос — это тоже дорогие строительные работы, рад что в дикие нулевые не превратили это место в спальные коробки.
Окинув взглядом прошлое, я осознаю какой кусок истории он хранит. За всю жизнь было не мало очень разнообразных мероприятий и впечатлений связанных с Горхоллом: в дошкольном возрасте поход с мамой на концерт Аллы Пугачевы, первая "взрослая" дискотека в клубе Пилот, молодёжные сходки и знакомства когда с торгового центра Виру начали гонять, практика по живописи на планере будучи гимназистом и учебная практика будучи студентом, различные экскурсии, встречи под салютами на Новый год, прогулки на велосипедах, солнечные морские ванны на диком пляже за стенами Горхолла, тот самый первый концерт дочери на ”танцующей” крышей, а также участие на демонстрации социал-демократов, требующей привлечения к ответственности за опасный инцидент.
Думаю, для многих это память и новые впечатления как в прошлом, так и будущем.
Надеюсь, городу с гражданской поддержкой, Горхолл получиться не просто восстановить, а преобразить во что-то особенное. Пока что, имеющийся эскиз-концепция, который город презентует не впечатляет. Уникальные вещи требуют времени и терпения. И сейчас то самое время есть, когда можно инициировать конкурс национального масштаба и разработать условия, которые были бы в интересах не только бизнеса и окрестностей комплекса, но и страны. Знаю и радуюсь, что среди социал-демократов тоже много заинтересованных! Чувствую, что хорошее сотрудничество может получиться.
Я, вижу Горхолл многофункциональным объектом, на террасах и крышах которого круглосуточно экспонируются высокохудожественные объекты, происходят всемирно известные презентации, круглый год работают открытые бассейны с уникальным ландшафтом, действует защищенный от ветра открытый пляж, которого, к сожалению, нет в техническом задании и не видно на новом эскизе.
Исключительные формы комплекса отлично подходят для экспозиций современных архитектурных объектов и инсталляций.
Доступность к Горхолла также должна быть улучшена. Имеющиеся детальная планировка должна быть расширена и включать окрестности Горхолла, например, Морской бульвар, как и задумывалось изначально, должен вести к морю, а не заканчиваться сложным и шумным транспортным узлом шириной в десять рядов для автомобилей.
Также Горхолл интересен со стороны ночной жизни, ведь из Старого города её вытесняют, а в Каламая она ограничена территориально жилыми улицами, таким образом Горхолл мог бы стать как архитектурной, так и электронной музыки меккой.
Список может удлинятся долго, уверен жители города также могут предложить много ценных идей, и если город спонсирует поиск концепции, привлечёт лучшие архитектурные бюро, то результат может быть невероятным.
Этот тот случай, когда качество имеет огромное значение. Горхолл — это не просто объект, это символ, для каждого свой.
Наше общество могло бы показать впечатляющий и символический пример превращения холодного монументального прошлого в живое устойчивое будущее.