На этой неделе вакцинационный автобус сделает в Ласнамяэ семь остановок

”Многие жители Ласнамяэ переболели COVID-19 и, вероятно, в том числе и по этой причине до сих пор не вакцинировались. Напомню, что переболевшим COVID-19 рекомендуется вакцинироваться одной дозой полгода спустя с момента выздоровления, и после этого цикл вакцинации считается завершенным. Конечно, приглашаю и всех остальных жителей Ласнамяэ в вакцинационный автобус, который в течение почти четырех недель проедет по всему нашему району. Медицинский центр Confido использует большой вакцинационный автобус, и там можно удобно переждать необходимые 15 минут после укола”, — сказал старейшина Ласнамяэ Владимир Свет.

На вакцинацию приглашаются все жители Эстонии в возрасте от 12 лет. Для достижения полной защиты очень важно пройти полный курс вакцинации и не отказываться от второй дозы. Время и место второй прививки будет назначено при получении первой дозы вакцины. С собой надо взять ID-карту или паспорт. Предварительной регистрации не требуется, но при желании и в вакцинационный автобус можно зарегистрироваться и забронировать время через портал digilugu.ee. Вакцинационный автобус в Ласнамяэ работает в сотрудничестве с медицинским центром Confido.

Сегодня, 13 сентября, вакцинационный автобус остановится возле магазина Grossi (Паасику, 2а). Завтра, 14 сентября, автобус будет работать возле магазина Rimi на Ляэнемере теэ, 2с (NB! Новая локация). В среду, 15 сентября, все желающие приглашаются в автобус возле торгового центра Mustakivi (Махтра, 1), в четверг, 16 сентября, к магазину Grossi на Кивила, 26 и в пятницу, 17 сентября, к магазину Maxima XX на Смуули, 9. В субботу автобус остановится возле торгового центра Lasnamäe Centrum (Мустакиви теэ, 13) и в воскресенье возле магазина Prisma на Мустакиви теэ, 17. Все дни и на всех остановках вакцинационный автобус будет работать с 11 до 19 часов.