Noored Kooli открывает прием заявок в новый набор программы

Подать заявку на участие в программе могут люди любого возраста, желающие посвятить свое время интенсивному саморазвитию и работать во имя того, чтобы в жизни каждого ребенка было больше возможностей. В течение двух лет участники программы Noored Kooli проходят уникальное обучение в сфере педагогики и лидерства, которое помогает им стать инициаторами изменений в своей сфере деятельности. Параллельно с этим они работают с полной нагрузкой в обычных школах, обучая преимущественно учеников с 1-го по 9-й класс.

По словам руководителя по набору целевого учреждения Noored Kooli Герды Уррес, в программу ждут всех, кто является примером для других людей. ”Мы ждем людей с чувством миссии, которые неравнодушны к сфере образования и к проблемам общества”, — говорит Уррес. Она добавляет, что для участия в программе необходимо верить в возможность изменений и иметь смелость брать на себя ответственность, чтобы уменьшить образовательное неравенство. ”Академически способные выпускники университетов и специалисты с опытом лидерства — приходите к нам и внесите свой вклад в лучшее будущее!” — призывает Герда Уррес.

16-й набор программы, подготовительное обучение которого начнется следующей весной, будет еще больше, чем начавший работу в школах в этом месяце 15-й набор, состоящий из 41 человека — благодаря этому участники программы смогут обучить еще больше учеников по всей Эстонии.

Одним из лиц стартовавшей сегодня кампании по набору стала выпускница 5-го набора Noored Kooli, известный инвестор Кристи Сааре. Она рекомендует программу всем, кто хочет изменить мир к лучшему. ”Если ты веришь, что сможешь изменить мир вокруг в лучшую сторону, то образование — это замечательная стартовая точка для этих изменений. Погрузившись в систему образования, ты увидишь, каким образом связаны друг с другом большие тенденции, а также поймешь на примере конкретных учеников, как твой вклад сможет реально изменить чью-то жизнь”, — поделилась своим опытом Кристи Сааре.