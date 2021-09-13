В онлайн-аптеках снова можно покупать лекарства по чужим рецептам. Как и кому?

Инспекия по защите данных сделала онлайн-аптекам Apotheka, Südameapteek и Azeta.ee предписание, так как там можно было приобрести рецептурное лекарство любому человеку, зная лишь его личный код.

За систему продажи была ответственна Больничная касса, которой пришлось разработать новое решение, а пока шла разработка, покупать рецептурные препараты для кого-либо другого онлайн было вообще невозможно.

Теперь же в Рецептурном центре должны проверять, есть ли у человека право, покупать рецептурное лекарство для другого лица. По сути просто изменили те данные, которые Рецептурный центр передает инфосистеме аптеки.

Таким образом, приобрести онлайн рецептурные препараты для другого лица можно для своих детей и тех лиц, которые дали на это доверенность на портале пациента.

К сожалению, пока решены еще не все проблемы и онлайн по-прежнему нельзя приобрести рецептурные лекарства для пожилых людей, находящихся под опекунством, которые не могут подать доверенность онлайн.

Второй способ приобрести лекарства по чужому рецепту — используя номер рецепта. Главный минус состоит в том, что у каждого рецепта свой длинный номер, и все их нужно вводить отдельно.

Номер рецепта можно найти на портале пациента или на eesti.ee. Также можно позвонить своему семейному врачу или медсестре.