За сутки в Эстонии выявлено 268 случаев заражения коронавирусом, умер один человек

По состоянию на утро 13 сентября из-за симптоматического COVID-19 нуждаются в стационарном лечении 149 человек. Всего в больницах 176 зараженных коронавирусом пациентов, из которых не вакцинированы 128, или 72,7%, и с завершенным курсом вакцинации 48, или 27,3%, .

За сутки в больницах открыли 16 новых историй болезни. Умер один зараженный коронавирусом: 82-летняя женщина.

За последние сутки проанализировали 3 963 результата теста, из которых 268 оказались положительными. Из получивших положительный тест 194 не были вакцинирован и 74 с завершенным курсом вакцинации.

За сутки ввели 2 133 дозы вакцины, всего введено 1 310 673 дозы. Охват совершеннолетних по меньшей мере одной дозой вакцины — 65,5%.

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