Число новых случаев коронавируса в Эстонии за неделю выросло на 21%

С 6 по 12 сентября в Эстонии было выявлено 2920 новых случаев заражения — на 21,4% больше, чем неделей ранее, когда заболели 2405 человек.

Двухнедельная кумулятивная заболеваемость за неделю увеличилась с 367 до 404 случаев на 100 000 населения.

По уездам наиболее высокий показатель в Пылвамаа — 1116 случаев на 100 000 населения, а самый низкий — на Хийумаа — 64 случая.

В столичном регионе кумулятивная заболеваемость по положению на 12 сентября составляла 336 случаев.