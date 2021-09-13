Европа раскалывается надвое: следует ли спасать беженцев из Афганистана?

Стремительный захват власти в Афганистане радикальным движением ”Талибан” вновь ставит на повестку дня в Европе один из наиболее сложных вопросов. Речь идет, разумеется, о беженцах.

Тысячи и тысячи жителей Афганистана пытаются спешно покинуть родину, чтобы уберечься от последующих военных действий и возможных репрессий. В то же время на Западе растут тревожные настроения в связи с тем, что члены НАТО не смогли обеспечить своевременную эвакуацию афганцев, помогавших им в стране. Талибы убеждают, что ничего страшного не произойдет, однако очень велика вероятность того, что партнеров Запада из числа местных жителей ждет жестокая расплата.

Европейские политики разделились на два лагеря. Одни твердят, что тем афганцам, кто сотрудничал с представительствами стран ЕС, непременно следует помочь. Другие опасаются, что Афганистан станет источником и причиной нового миграционного кризиса.

По словам премьер-министра Каи Каллас, Эстония готова принять не больше десяти эвакуированных из Афганистана (позднее правительство приняло решение принять до 30 беженцев — прим.ред). Тех, кто сотрудничал со странами ЕС и НАТО, и их ближайших родственников.