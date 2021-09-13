Россиянин Медведев выиграл US Open и извинился перед Джоковичем

Россиянин не позволил первой ракетке мира собрать календарный Большой шлем и сам выиграл первый в самой престижной категории. После победы он произнес на корте традиционную речь чемпиона.

”Первый раз так нервничаю, когда произношу речь.

Сначала хочу извиниться перед Новаком и перед всеми вами, кто пришел на арену. Все мы знаем, к чему Новак сегодня стремился.

Никогда и никому не говорил этого раньше, но теперь скажу: (обращается к Джоковичу) для меня ты — величайший теннисист в истории.

Теперь хочу поблагодарить свою команду. Всех, кто здесь: Даша, Оливер, Жиль, Франциск. И всех, кто смотрел матч [по телевизору]. Семью, родителей, сестру и друзей, некоторые из них здесь. Путь к победе в турнире ”Большого шлема” был непрост — спасибо, что вы все время были рядом.

Спасибо и вам [обращается к болельщикам на трибунах]: сегодня вы иногда перебирали, конечно, но это полностью объяснимо. Весь турнир вы заряжали меня энергией. Начиная с того турнира в 2019-м вы так мне помогаете! Матч был очень непростой, так что спасибо вам”.

Для 25-летнего россиянина это первый титул на ТБШ (до этого он проиграл два финала). Медведев выиграл четвертый турнир в сезоне и 13-й в карьере. Он стал четвертым российским чемпионом US Open и шестым чемпионом «Больших шлемов» в целом. До него ТБШ в одиночном разряде выигрывали:

Евгений Кафельников («Ролан Гаррос»-1996, Australian Open-1999);

Марат Сафин (US Open-2000, Australian Open-2005);

Анастасия Мыскина («Ролан Гаррос»-2004);

Мария Шарапова («Уимблдон»-2004, US Open-2006, Australian Open-2008, «Ролан Гаррос»-2012 и 2014);

Светлана Кузнецова (US Open-2004, «Ролан Гаррос»-2009).

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