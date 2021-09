Россиянин Медведев выиграл US Open и извинился перед Джоковичем

Для 25-летнего россиянина это первый титул на ТБШ (до этого он проиграл два финала). Медведев выиграл четвертый турнир в сезоне и 13-й в карьере. Он стал четвертым российским чемпионом US Open и шестым чемпионом «Больших шлемов» в целом. До него ТБШ в одиночном разряде выигрывали:

Евгений Кафельников («Ролан Гаррос»-1996, Australian Open-1999);

Марат Сафин (US Open-2000, Australian Open-2005);

Анастасия Мыскина («Ролан Гаррос»-2004);

Мария Шарапова («Уимблдон»-2004, US Open-2006, Australian Open-2008, «Ролан Гаррос»-2012 и 2014);

Светлана Кузнецова (US Open-2004, «Ролан Гаррос»-2009).