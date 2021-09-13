Зеленский: Украину нельзя сравнивать с Афганистаном

Ведущий сослался на высказывание секретаря Совбеза России Николая Патрушева в интервью газете "Известия" от 19 августа. Он заявил, что свергнутому правительству Афганистана не помог статус основного союзника США вне НАТО и что то же самое ожидает Украину, поскольку "страна идет к распаду, а Белый дом в определенный момент и не вспомнит о своих киевских сторонниках".

Зеленский же в интервью CNN напомнил, что в 2014 году украинцам удалось отстоять свою государственность, несмотря на то что им противостояла российская армия, а украинские вооруженные силы не имели никакой внешней поддержки.

Байден и Зеленский — о возможном членстве Украины в НАТО

Комментируя свою недавнюю встречу с президентом США Джо Байденом, Зеленский подчеркнул, что благодарен за то, что Украина остается в списке приоритетов США. "Это важный сигнал. Но за этим сигналом мы всегда ожидаем действия", — добавил президент Украины.

Зеленский сообщил, то задал Байдену "очень прямой вопрос" по поводу конкретных сроков вступления Украины в НАТО, добавив, что обсуждению этой темы было отведено 20-30 минут их общения.

Байден ответил, что, по его мнению, Украина должна быть членом НАТО, однако это решение он не может принимать в одиночку, рассказал украинский лидер.

По словам Зеленского, такой ответ не говорит о сильной позиции США, однако является правдивым. Украинский лидер ответил Байдену, что понимает его правоту, но считает, что его решение могло бы сделать путь Украины в НАТО "более коротким и более прозрачным для украинцев".

Владимир Зеленский посетил США с официальным визитом с 31 августа по 1 сентября. 1 сентября он встретился в Белом доме с президентом США Джо Байденом.