Под Иркутском упал самолет L-410, на борту которого было 16 человек. Власти говорят, что погибших нет

По данным агентства РИА Новости, спасатели до самолета пока не добрались. Место крушения ищут при помощи вертолета.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил на своем официальном сайте, что погибших в результате инцидента нет. "Я связался с пассажиркой, которая находится в салоне самолета. Конструкция самолета деформирована, пассажиры зажаты, — пишет Кобзев. — Предварительно все живы, разговаривают. Произошла деформация корпуса, со слов очевидцев, пожара нет".

Представитель авиакомпании "СиЛА" ("Сибирская легкая авиация") сообщил Интерфаксу, что самолет совершал рейс из Иркутска в Казачинск и упал во время повторного захода на посадку. "Заходил на посадку со второго раза, пропал с радаров", — цитирует агентство сотрудника компании.

Интерфакс также ссылался на источника в администрации Казачинско-Ленского района Иркутской области, по данным которого в результате аварии "четыре человека выжили, один — в критическом состоянии, 11 — зажаты в салоне".

При этом представитель оперативного штаба по ликвидации последствий катастрофы сказал агентству, что самолет "не долетел до пункта назначения четыре километра и находился на минимально низкой высоте". "Остается надежда, что большинство пассажиров остались целы", — сообщил он.

Ошибка экипажа или отказ техники?

Следственный комитет сообщает о возбуждени в связи с катастрофой уголовного дела по статье о нарушении правил безопасности при эксплуатации транспортного сроедства. По данным СКР, все пассажиры самолета выжили.

По данным источника ТАСС, причиной аварии могла стать ошибка экипажа в условиях тумана или отказ двигателя. "Основной считается версия отказа двигателя, однако ошибку экипажа при заходе на второй круг нельзя исключать", — цитирует Интерфакс источника в оперативном штабе.

Самолет "L-410" ("Турболет") производится в Чехии с конца 1960-х годов, их также собирают в России. Он был разработан для местных воздушных линий.