Под Иркутском упал самолет L-410, на борту которого было 16 человек. Четверо погибших

Вместе с тем Интерфакс сообщает со ссылкой на представителя оперативного штаба о гибели до четырех человек, находившихся на борту. "По предварительным данным, погибли до четырех человек — один пилот, командир и трое пассажиров, второй пилот жив", — говорит собеседник агентства. Остальные девять пассажиров получили травмы различной степени тяжести, в основном — переломы.

До этого губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщал на своем официальном сайте, что погибших в результате инцидента нет. "Я связался с пассажиркой, которая находится в салоне самолета. Конструкция самолета деформирована, пассажиры зажаты, — пишет Кобзев. — Предварительно все живы, разговаривают. Произошла деформация корпуса, со слов очевидцев, пожара нет".

"Самолет упал за реку Киренгу, на место выдвинулись спасатели", — написал Кобзев.

Пресс-служба МЧС сообщает, что спасатели добрались до места катастрофы и начали эвакуировать пострадавших.

Представитель авиакомпании "СиЛА" сообщил "Интерфаксу", что самолет L-410, на борту которого находились 16 человек, упал около райцентра Казачинск в Иркутской области в ходе повторного захода на посадку.

Представитель авиакомпании "СиЛА" ("Сибирская легкая авиация") сообщил Интерфаксу, что самолет совершал рейс из Иркутска в Казачинск и упал во время повторного захода на посадку. "Заходил на посадку со второго раза, пропал с радаров", — цитирует агентство сотрудника компании.

При этом представитель оперативного штаба по ликвидации последствий катастрофы сказал агентству, что самолет "не долетел до пункта назначения четыре километра и находился на минимально низкой высоте". "Остается надежда, что большинство пассажиров остались целы", — сообщил он.

Ошибка экипажа или отказ техники?

Следственный комитет сообщает о возбуждении в связи с катастрофой уголовного дела по статье о нарушении правил безопасности при эксплуатации транспортного средства. По данным СКР, все пассажиры самолета выжили.