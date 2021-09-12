12.09.2021, 19:39
В столкновении автобуса и мотороллера пострадал 15-летний парень(1)
Foto: Jaanus Lensment
Сегодня в аварии в Пярну пострадал 15-летний подросток.
В 15:53 поступило сообщение об аварии на перекрестке улиц Пикк и Лай в Пярну, где, по предварительным данным, автобус Scania врезался в мотороллер Derbi. В результате столкновения пострадал управлявший мотороллером 15-летний молодой человек. Скорая доставила его в больницу.
Водитель автобуса — 65-летний мужчина — был трезв. Точные обстоятельства устанавливаются.