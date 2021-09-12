В Финляндии изучают вакцину от коронавируса на детях: идет набор младенцев от шести месяцев

Исследовательский проект проводится в Центре по изучению вакцин университета Тампере. Тестироваться будет вакцина Comirnaty, разработанная компаниями Biontech и Pfizer.

По словам директора института Мики Рямета, у младенцев в возрасте до шести месяцев сохраняется иммунитет, полученный через плаценту от матери, поэтому их не имеет смысла вакцинировать. Научный проект разработан и спонсируется компанией Pfizer и проводится не только в Финляндии, но и в Испании, Польше и США. К участию в исследовании допускаются здоровые дети до 12 лет, у которых нет снижающего иммунитет заболевания, синдрома мультисистемного воспаления у детей и подростков (MIS-C) или аллергической реакции на вакцины.

Детям будет дана либо вакцина, либо плацебо, после чего ученые будут наблюдать за реакцией организма: температурой или покраснением места укола. Поскольку младенцы не могут сами рассказать о побочных эффектах, особо пристальное внимание будет уделяться их раздражительности, плачу или отсутствию аппетита. Кроме того, спустя некоторое время будет проведен анализ крови, который покажет уровень антител.

Если вакцина покажет эффективность на детях, а побочные эффекты будут незначительными, то вакцинация детей может начаться уже в начале следующего года. До этого применение препарата на детях до 12 лет должны будут ещё одобрить Агентство Евросоюза по лекарственным средствам EMA, Ведомство здравоохранения и социального развития THL, министерство соцздрава Финляндии и финский Госсовет.