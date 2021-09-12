12.09.2021, 17:35
Биржевые цены на электроэнергию в понедельник установят новый рекорд(2)
Foto: Argo Ingver
Тарифы на электроэнергию в эстонской ценовой зоне на бирже Nord Pool вырастут в понедельник по сравнению с воскресеньем на 26,7% до 134,99 евро за мегаватт-час, что также станет новым ценовым рекордом.
Предыдущий рекорд был установлен в среду на этой неделе, когда цены подскочили до 127,17 евро за мегаватт-час. Новый рекорд будет на 6,1% выше предыдущего, пишет RusERR.
Предшествующий максимальный тариф был зафиксирован 20 июля 2014 года, когда цены составили 124,77 евро за мегаватт-час.