Ирландский министр: 89% вакцинированных в Ирландии — результат высокой образованности населения

"Я знаю, что в Латвии дела обстоят хуже, и хочу подчеркнуть, что с таким высоким уровнем вакцинации нам удается защитить людей от заболевания и попадания в больницы", — сказал он.

Государственный министр Ирландии по европейским делам объясняет такой высокий уровень вакцинации очень высокой долей образованных людей в стране, поскольку Ирландия десятилетиями делает образование приоритетным.

"У нас очень высокий уровень высшего образования и почти 100% населения имеет среднее образование. Нет никаких сомнений в том, что образование прямо влияет на уровень вакцинации и восприятие пропаганды", — сказал Бирн.

В начале процесса вакцинации компания Pfizer уже имела представительство в Ирландии. По мнению Бирна, это произошло не только потому, что у компании не было проблем с поиском сотрудников в Ирландии, но и из-за позитивного отношения ирландцев к науке. "Это имеет решающее значение для экономического развития, потому что бизнес видит, что это хорошее место, люди здесь любят науку", — сказал он.

Он добавил, что ирландцы доверяют как государственным учреждениям, так и науке.

"Пропаганда в Ирландии, безусловно, была опробована, но наша экономика настолько основана именно на этой образованной рабочей силе, что общество ясно видит, что технологическое развитие и наука вносят вклад не только в общественное здравоохранение, но и в экономику как таковую, — сказал министр. — Я согласен с тем, что в основе проблемы лежит пропаганда и социальные сети. Возможно, единственный способ противостоять этому — чтобы люди, поддерживающие вакцинацию, были очень активны в социальных сетях".

Борьба с распространением лжи в социальных сетях ведется и в Ирландии, сказал Бирн. "В Ирландии действуют строгие законы против клеветы, но они по-прежнему должны быть сбалансированы с принципами свободы выражения мнений", — добавил он.

На этой неделе государственный министр Ирландии по европейским делам Томас Бирн посещал Латвию с рабочим визитом. В ходе встречи он встретился с министром иностранных дел Эдгаром Ринкевичем и парламентским секретарем Министерства иностранных дел Зандой Калниней-Лукашевицей.