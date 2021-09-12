12.09.2021, 15:54
ФОТО | В Пыхья-Таллинне мужчина пытался напасть с ножом на людей, но получил лопатой по голове(57)
Вчера около половины восьмого вечера центр тревоги получил сообщение о том, что во дворе дома недалеко от торгового центра Arsenal на улице Тёэстузе пьяный мужчина пытается напасть с ножом на людей.
По словам свидетелей, на место прибыла группа быстрого реагирования и множество экипажей полиции.
К счастью, худшего издалось избежать, когда для того, чтобы остановить нападавшего, 55-летний мужчина ударил его лопатой по голове.
Как сообщили Delfi в полиции, нападавшим был 32-летний мужчина, которого доставили с места происшествия в больницу. Также в связи с инцидентом были задержаны 55-летний и 57-летний мужчины.
Насколько известно, конфликт начался в ходе совместного употребления алкогольных напитков. Его участники между собой знакомы.
Точные обстоятельства будут установлены в ходе уголовного расследования.