Isamaa представила план защиты эстонского языка в Таллинне

Предложенный Isamaa план защиты эстонского языка предусматривает преобразование Таллиннского департамента образования в Департамент образования и языка и внедрение должности вице-мэра, который будет отвечать за реализацию этого плана. Кандидатом на этот пост является лингвист и бывший глава Языковой инспекции Март Раннут.

На следующей неделе партия представит план защиты эстонского языка на рассмотрение Таллиннскому горсобранию.

По словам Рейнсалу, у партии есть четкое видение того, как сделать Таллинн эстоноязычным городом с эстонским мышлением.

”Предлагаемые нами меры и шаги касаются не только сферы образования, но и всего городского пространства, — отметил он. — Для этого мы создали отдельный Таллиннский совет по защите и развитию эстонского языка, в который вошли Март Раннут, Михкель Мутт, Тунне Келам, Сигрид Нуутре, Андрес Лангеметс, Пеэп Лассманн, Лаури Вахтре и Михаил Лотман”, — сказал Рейнсалу.

По его оценке, план не противопоставляет представителей различных национальностей. ”Таллинн — родной город для людей многих национальностей, и каждый имеет право на свою национальность и идентичность, — заявил Рейнсалу. — Вопрос в том, что у государства есть четкая политика развития эстонского языка в виде плана развития эстонского языка. К сожалению, центристское городское руководство препятствует — и открыто, и тайно — его внедрению. Этому нужно положить конец".