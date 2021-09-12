Чудовищный спор об опеке: у матери забрали детей после того, как она выиграла суд у специалистов по детской опеке

Мать четырех детей, 34-летняя Силле, получила образование в сфере коммерции со специализацией на управление персоналом. Также она прошла курс повышения квалификации в области детской опеки, окончив который, работала специалистом по детской опеке уже четвертый месяц. Однако в 2018 году работа отошла на второй план. Она разошлась с отцом двух младших детей и в последующие годы ее жизнь вертелась вокруг борьбы за право опеки над ними.

Спор вырвался в публичное пространство в ночь на 28 июля, когда отец вместе со специалистом по детской опеке пришел забирать детей у матери. Крики и истерику детей услышали соседи, они засняли происходившее и предоставили видеозаписи репортеру Kanal 2.

Мать четырех детей, 34-летняя Силле, получила образование в сфере коммерции со специализацией на управление персоналом. Также она прошла курс повышения квалификации в области детской опеки, окончив который, работала специалистом по детской опеке уже четвертый месяц. Однако в 2018 году работа отошла на второй план. Она разошлась с отцом двух младших детей и в последующие годы ее жизнь вертелась вокруг борьбы за право опеки над ними.

Спор вырвался в публичное пространство в ночь на 28 июля, когда отец вместе со специалистом по детской опеке пришел забирать детей у матери. Крики и истерику детей услышали соседи, они засняли происходившее и предоставили видеозаписи репортеру Kanal 2.

Многие очевидцы указывали на признаки насилия и назвали происходившее безобразием. Они были поражены тем, что специалист по детской опеке не предпринял ничего для защиты детей. Судебного исполнителя на месте происшествия не было.

Выясняется, что за некоторое время до этого суд в пух и прах разгромил профессиональные качества специалиста по детской опеке Тюри, который также присутствовал при другом ночном инциденте.

Выясняется, что за некоторое время до этого суд в пух и прах разгромил профессиональные качества специалиста по детской опеке Тюри, который также присутствовал при другом ночном инциденте.