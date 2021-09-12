12.09.2021, 11:55
BMW вылетел в кювет и несколько раз перевернулся: два человека в больнице(41)
Foto: Taavi Sepp
Сегодня утром в Тартумаа в аварии пострадали два человека.
В 10:09 в центр тревоги поступило сообщение об аварии на 17 км шоссе Аовере-Калласте-Омеду. По предварительным данным, автомобиль BMW 525d из-за мокрой дороги стал неуправляемым, в результате чего вылетел в кювет и несколько раз перевернулся через крышу.
Прибывшая на место скорая доставила в больницу водителя — 26-летнего мужчину — и пассажира — 29-летнюю женщину.
Точные обстоятельства устанавливаются.