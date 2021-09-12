В Китае выявили новый эпицентр заболевания COVID-19

11 сентября в Китайской Народной Республике власти обнаружили новый очаг распространения COVID-19. Об этом сообщил государственный комитет здравоохранения КНР.

В городах Путянь и Цюаньчжоу, расположенных в провинции Фуцзянь, зафиксировали 19 и один новый случай коронавирусной инфекции соответственно. За прошедшие сутки в Китае выявили 46 новых больных COVID-19, при этом 26 человек приехали из-за границы.

В августе коронавирус начал распространяться в Нанкине (провинция Цзянсу). Там COVID-19 заболели рабочие в местном аэропорту, убиравшиеся в салонах авиалайнеров международных линий.

В январе Госкомитет здравоохранения КНР сообщил, что в стране выявлено более 100 новых случаев заражения COVID-19. Эпицентром заражения стала северо-восточная провинция Цзилинь. Там был выявлен резкий рост числа инфицированных — 43 случая за сутки. Кроме того, 27 случаев заражения выявили в провинции Хэйлунцзян рядом с российской границей. Всего в Китае с начала пандемии зафиксировали более 95 тыс. случаев заражения COVID-19, скончались 4,6 тыс. человек.

Член международной группы экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Марион Купманс, которая приезжает в Китай для исследования происхождения COVID-19, считает загадочными вспышки вируса в КНР.

Власти страны в последние месяцы неоднократно связывали их с обнаружением вируса на упаковках импортированной замороженной продукции — по большей части водного промысла. ”Является ли это объяснением, или может есть другие очаги, где вирус циркулирует. Я думаю, что это важно понять”, — заявила Купманс.