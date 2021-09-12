Пушков ответил на слова Херема: "зачем России нападать на Эстонию?"

” Россия нападет на Эстонию? В этом очередном заявлении из Таллинна нет ни смысла, ни логики: зачем России нападать на Эстонию?” — задался вопросом сенатор. Он также подчеркнул, что такие заявления отражают не реальные угрозы, а интересы правящих кругов.

Таким образом, считает член Совфеда, Таллинн пытается придать стране важность, которой она не обладает. ”Тут эстонский генерал вообще не удержался и проговорился: мол, увеличьте военный бюджет до 6,5 процента ВВП — и мы в одиночку отобьем нападение России! Сами справимся! Все понимают, что это чушь, но десятилетиями играют в эту циничную игру”, — подытожил Пушков.