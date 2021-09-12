За сутки коронавирус выявили у 329 человек, умерли два пациента

По состоянию на утро 12 сентября ввиду симптоматической инфекции COVID-19 в больничном лечении нуждаются 143 человека. Всего в больницах находятся 168 пациентов с коронавирусом, из них 123 человек (73,2%) не были вакцинированы, у 45 человек (26,8%) курс вакцинации завершен.

За последние сутки в больницах открыли 14 новых историй болезни. Скончались два пациента с коронавирусом — 82-летняя женщина и 81-летний мужчина.

В течение последних суток был проведен анализ 4704 тестов на коронавирус, результат 329 из них оказался положительным. Среди новых заразившихся 253 человека не были вакцинированы и 76 полностью прошли курс вакцинации.

За сутки были введены 2723 дозы вакцины, в общей сложности введена 1 308 544 доза. Среди совершеннолетних людей как минимум одной дозой вакцины привиты 65,5%.

Более подробную информацию можно найти на сайте Департамента здоровья: www.terviseamet.ee/ru/statistika-po-koronavirusu