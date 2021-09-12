Что в банке? Купленные с рук домашние консервы могут быть смертельно опасны

”Так как консервы являются достаточно опасным продуктом, то первое, что можно посоветовать — не покупать их с рук, — заявляет инженер-технолог по приготовлению пищи Наталья Бондарева. — У человека, который занимается продажей готовой еды, обязательно должно быть разрешение от Сельскохозяйственного и пищевого департамента. Это ответственность самого продавца”.

Инженер-технолог говорит, что консервы можно условно поделить на три группы: с сахаром, с солью и с уксусом.

”Все это природные консерванты, с помощью которых всегда сохраняли урожай надолго, — поясняет Бондарева. — К консервам с сахаром можно отнести варенье и компоты. Любая консервация может испортиться, и данная не исключение. Сколько сахара положил производитель в свой продукт? Те, кто постарше, знают, что в варенье, например, кладется один кг сахара на один кг ягод, это позволяет варенью не забродить. Опасность исходит здесь не от ягод, а от того, что за микроорганизмы были занесены в банку”.

Каждый микроорганизм, когда его становится в банке с сахарным консервантом много, дает о себе знать: может появиться посторонний запах, измениться цвет, консистенция, появиться плесень…

”Это хорошо, когда мы видим какие-то знаки, — отмечает специалист. – Но есть случаи, когда на глаз определить, что продукт испорчен, невозможно. В случае с заготовками на сахаре, если вы съели скисшее варенье или забродивший компот, вероятнее всего, максимум, что вам грозит, это проблемы с желудком. Это неприятно, но не смертельно. И то здесь мы обычно заранее видим, что продукт испортился. А вот все, что мы консервируем с солью или с уксусом, может представлять большую опасность”.