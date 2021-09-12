В каких случаях неработающий человек имеет право получать бесплатную медстраховку по супругу

”Последние пять лет работала уборщицей, или, как сейчас это принято называть, специалистом по уборке. Убирала офисные помещения. Но стала очень уставать. Мне 61 год, и такая работа уже не под силу, — говорит Таисия Афанасьевна. — Честно говоря, я бы уже рада остаться дома и проводить время с внуками, ведь муж пока работает и пенсию получает, на жизнь нам хватает. Останавливает лишь то, что, не имея работы, я останусь и без больничной страховки. А до пенсии мне еще без малого 4 года”.

Как вариант, Таисия Афанасьевна, конечно, могла бы встать на учет в Кассе по безработице. Тогда бы наряду с выплатами у нее была бы и медицинская страховка. Но это подразумевает, что женщина должна будет активно искать работу, посещать консультанта кассы и откликаться на предлагаемые ей возможности. Таисия же сомневается, нужно ли ей это.

Татьяна, мама 5-летнего и 12-летнего мальчиков, на данный момент не работает. Повторяющиеся карантины в детском саду у младшего сына и дистанционная учеба в школе у старшего не дают ей возможности выйти на работу.

”Сначала мы, конечно, пытались как-то наладить процесс в семье. То муж, то я оставались дома с детьми. Но наши графики чаще всего накладываются друг на друга, а брать отгулы постоянно невозможно. Муж строитель, я работала в магазине одежды. В итоге решили, что лучше мне уйти с работы, ведь у мужа заработок повыше моего. На том и порешили. Вот уже год я дома. Встала на учет в Кассе по безработице. Подучила эстонский. Порой попадаются неплохие вакансии, но боюсь, что опять все упрется в необходимость часто оставаться дома. Муж не против, что я не работаю, а вот в кассе торопят с выбором места. Если же я просто снимусь с учета, то останусь без медстраховки. А это слишком рискованно в наше то время”, — говорит Татьяна.

Выход есть

На самом деле, у обеих женщин есть возможность получать бесплатное медицинское страхование, не работая и не становясь на учет в Кассе по безработице. Ведь у обеих есть работающие супруги.