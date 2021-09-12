В каких случаях неработающий человек имеет право получать бесплатную медстраховку по супругу(1)
”Последние пять лет работала уборщицей, или, как сейчас это принято называть, специалистом по уборке. Убирала офисные помещения. Но стала очень уставать. Мне 61 год, и такая работа уже не под силу, — говорит Таисия Афанасьевна. — Честно говоря, я бы уже рада остаться дома и проводить время с внуками, ведь муж пока работает и пенсию получает, на жизнь нам хватает. Останавливает лишь то, что, не имея работы, я останусь и без больничной страховки. А до пенсии мне еще без малого 4 года”.
Как вариант, Таисия Афанасьевна, конечно, могла бы встать на учет в Кассе по безработице. Тогда бы наряду с выплатами у нее была бы и медицинская страховка. Но это подразумевает, что женщина должна будет активно искать работу, посещать консультанта кассы и откликаться на предлагаемые ей возможности. Таисия же сомневается, нужно ли ей это.
Татьяна, мама 5-летнего и 12-летнего мальчиков, на данный момент не работает. Повторяющиеся карантины в детском саду у младшего сына и дистанционная учеба в школе у старшего не дают ей возможности выйти на работу.
”Сначала мы, конечно, пытались как-то наладить процесс в семье. То муж, то я оставались дома с детьми. Но наши графики чаще всего накладываются друг на друга, а брать отгулы постоянно невозможно. Муж строитель, я работала в магазине одежды. В итоге решили, что лучше мне уйти с работы, ведь у мужа заработок повыше моего. На том и порешили. Вот уже год я дома. Встала на учет в Кассе по безработице. Подучила эстонский. Порой попадаются неплохие вакансии, но боюсь, что опять все упрется в необходимость часто оставаться дома. Муж не против, что я не работаю, а вот в кассе торопят с выбором места. Если же я просто снимусь с учета, то останусь без медстраховки. А это слишком рискованно в наше то время”, — говорит Татьяна.
Выход есть
На самом деле, у обеих женщин есть возможность получать бесплатное медицинское страхование, не работая и не становясь на учет в Кассе по безработице. Ведь у обеих есть работающие супруги.
По закону, право на медицинскую страховку имеет супруг-иждивенец, воспитывающий ребенка в возрасте до 8 лет, ребенка в возрасте до 8 лет до завершения им первого класса или трех детей в возрасте до 16 лет. Также такое право имеют и люди, которым до достижения пенсионного возраста осталось меньше 5 лет. Обязательные условия при этом — второй супруг должен иметь официальное трудоустройство, и пара должна состоять в официальном браке.
Чтобы получить такую привилегию в случае с маленькими детьми, надо обращаться в Департамент социального страхования, который направит необходимые данные в Больничную кассу.
Тем же людям, чья ситуация похожа на случай Таисии, т. е. кому до пенсии осталось меньше пяти лет, следует обращаться напрямую в Больничную кассу.
При положительном решении инстанций иждивенец сможет получать медицинское страхование наравне с другими застрахованными лицами, в таком же объеме.
”При этом никаких дополнительных платежных нагрузок страхование иждивенца не возлагает ни на зарплату работающего супруга, ни на его работодателя”, — заверяет пресс-секретарь Больничной кассы Маргариты Купченкова.
По состоянию на конец 2020 года в Эстонии 987 человек оформили медицинское страхование иждивенца по наличию детей, и 322 получили страхование, т. к. ожидают выхода на пенсию менее чем через пять лет.
И работа за границей учитывается
”Также у супруга-иждивенца есть возможность оформить страховку, если второй супруг работает в другой стране ЕС или же получает там пенсию. Иждивенец будет получать медпомощь в Эстонии, но его затраты для Больничной кассы будет покрывать другая страна ЕС, через которую застрахован супруг”, — добавляют в Больничной кассе.
Это значит, что если в семье, например, отец работает в Финляндии, а мать в Эстонии воспитывает ребенка до 8 лет или троих детей до 16 лет, она сможет рассчитывать на медицинское страхование.
Также и если кто-то из пожилых супругов получает пенсию в любой стране ЕС, а другой не работает, но до пенсии ему еще осталась пара лет, то и он сможет спокойно ходить на прием к врачу, не опасаясь выставления счетов за анализы.
Чтобы оформить страхование для супруга, работник должен ходатайствовать о получении от компетентного учреждения государства своего места работы формы S1. Форму следует отправить для регистрации в Больничную кассу Эстонии. После регистрации медицинская страховка будет оформлена.
Пример: Артем приступил к работе в Финляндии, там же он имеет медицинскую страховку. Его супруга Мария живёт в Эстонии. Она не работает, а воспитывает их 5-летних детей. В соответствии с постановлением ЕС, Мария имеет право получить в Эстонии медицинскую страховку в качестве супруги-иждивенки лица, работающего в государстве ЕС. Для этого Артем должен обратиться в компетентное учреждение Финляндии Kansaneläkelaitose (KELA) и ходатайствовать о получении от него формы S1. Форму S1 нужно отправить в Больничную кассу Эстонии вместе с заявлением.
Больничная касса зарегистрирует форму и письменно сообщит об этом Марии.
Но стоит учитывать, что если женщина захочет отправиться в путешествие в какую-нибудь другую страну ЕС, то чтобы подтвердить своё право на получение необходимой медицинской помощи в течение пребывания там, Мария должна взять с собой Европейскую карточку медицинского страхования. Её Мария может заказать в KELA.
Детское препятствие
Есть еще одна важная ремарка, на которую надо обратить внимание семей с детьми. Если работающий супруг (а) также получает родительскую компенсацию за ребенка, иждивенец не сможет получить медицинскую страховку по его или ее работе.
Родительская компенсация (vanemahüvitis), как правило, выплачивается за 435 дней или за 545 дней, которые истекают к моменту исполнения ребенку 1,5 года.