Поучительная история: женщина потратила почти 10 000 евро на бесполезное лечение зубов

”Я попала к самой Наталье Нестерович. Мне поставили этот зуб на штифт, но сразу сказали, что это временно и проблему надо как-то дальше решать. Уже после праздников, в январе, я пришла повторно. Наталья порекомендовала мне поставить коронки на верхние передние зубы, и я согласилась, потому что доверяла мнению врача. Таким образом, мне убили все передние зубы. После лечения шести зубов доктор заявила, что у меня неправильный прикус и надо ставить брекеты. Она аргументировала это тем, что коронки устанавливать на эти шесть зубов бесполезно, пока прикус не будет соответствовать норме”, — вспоминает Марина. Так в феврале 2019 года началось лечение брекетами, которое обошлось в 3000 евро.

”Год я отходила с ними, и в январе 2020 года, когда пришло время брекеты снимать, доктор сказала мне, что они не могут этого сделать, потому что надо протезировать все задние зубы, 12 единиц — коронки ставить. Объяснение — чтобы было ровно, так как задние зубы в пломбах, какой-то выше, какой-то ниже. А перед этим задние зубы необходимо пролечить”, — рассказывает девушка.

Лечение продолжалось до 30 апреля 2020 года. По окончании лечения брекеты были сняты, а затем было проведено протезирование — установка четырех несъемных мостов на залеченные верхние и нижние задние зубы.

”Стоимость лечения и протезирования составила 5500 евро. А что мне было делать? Надо было следовать этой схеме, чтобы мне сняли эти брекеты, — объясняет Марина. — Поставили коронки. Причем они были очень белые и сильно отличались от других зубов. Когда я открывала рот, было такое впечатление, что у меня сзади жвачки. Передние зубы, которые на фоне задних белейших коронок выглядели серо-желтыми, остались нелеченые, в пломбах. Да у меня уже и финансовой возможности не было этим заниматься, и так столько денег отдала. А вот о том, что необходимо удалить кариесные зубы мудрости, доктор не упомянула”.